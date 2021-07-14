“دودين” يزور “مكتب الغد للدعاية والإعلان”

عمان – الغد – التقى وزير الإعلام المهندس صخر دودين خلال زيارة إلى شركة المربع الذهبي/ مكتب الغد للدعاية والإعلان القائمين على إدارة الشركة المهندس هاشم نايل المجالي ونايل المجالي والدكتور هشام شخاترة ويزيد المجالي.

وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المكتب وآلية العمل والنشر للإعلانات الحكومية. وأبدى الوزير إعجابه الشديد بالمستوى المتقدم لتنظيم العمل بين الصحف اليومية ومختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاعات المختلفة وآلية التوثيق الإلكتروني.