دودين يكشف تفاصيل الإجراءات “التخفيفية والتحفيزية”

عمان– قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، إن الإجراءات والقرارات الحكوميّة تخفيفيّة وتعزيزيّة وتحفيزيّة وهي أبسط ما يمكن أن نقدّمه للمواطنين الأعزّاء في ظلّ هذه الظروف العصيبة، فهم يستحقّون منّا كلّ جهد مخلص.

وأضاف دودين خلال ايجاز صحفي، أن الفرق الحكوميّة المختصّة بذلت جهوداً مضنية خلال الأسابيع الماضية للخروج بهذه المجموعة من القرارات والإجراءات، ومواءمتها مع الظروف الاقتصاديّة ومع حسابات الميزانيّة العامّة.

وأشار الى أن قيمة هذه الإجراءات 448 مليون دينار، قسمت إلى ستّة محاور هي: إجراءات متعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعيّة، وإجراءات متعلّقة بالحفاظ على فرص العمل في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، وإجراءات تخفيفيّة على قطاع النقل العام، وإجراءات تخفيفيّة للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

ولفت إلى ان وزارة العمل ستقوم بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة (7) شهور إضافية (حتى نهاية العام الحالي) وذلك بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجمالية تبلغ (50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال الضمان الاجتماعي).

وأضاف، أن محور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل سيتمّ من خلاله تخصيص قرابة (113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 مليون دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا).

وعن شهر رمضان، قال دودين إنه سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة.

وزاد، زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة.

ونوه إلى أن أمانة عمّان ستقوم بتكثيف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة.

واما وزارة السّياحة والآثار ستقوم بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار.

واما وزارتا الزراعة والماليّة ستقوم بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).

وستخصّص وزارة الصّناعة والتجارة والتموين مبلغ (10 مليون دينار) لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة، وفق دودين.

في قطاعيّ الشباب والإعلام، سيتمّ تخصيص مبلغ (2 مليون دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات “حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة” في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.

ونوه إلى أن تلك الإجراءات والمشاريع سنتمكّن من خلالها توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ.