دورانت يُعلن رحيله الى نتس بعقد انتقال حر

لوس انجليس – أعلن كيفن دورانت نجم غولدن ستايت ووريرز وأفضل لاعب في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مرتين ، رحيله عن فريقه والانضمام الى بروكلين نتس بعقد انتقال حر ، وذلك بعد بضع ثوان من افتتاح سوق الانتقالات التي شهدت تحولات سريعة في فترة قصيرة.

واحتاجت فرق الدوري الأميركي للمحترفين التي تمر بفترة ازدهار غير مسبوق بفضل ارتفاع حقوق النقل التلفزيون، إلى 45 دقيقة فقط لإنفاق 1.5 مليار دولار (1.3 مليار يورو) للتعاقد مع “اللاعبين الأحرار” الذين اقتربت عقودهم مع فرقهم من الانتهاء، والذين يمكن أن يقدموا الشيء الكثير لأنديتهم الجديدة.

ولا يرغب بروكلين نتس – الذي خرج من الدور الأول للبلاي أوف هذا الموسم (خسر أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 1-4) – في التوقف عند التعاقد مع دورانت ، حيث تشير التقارير الى أن نتس قد يقدم على تعاقد كبير آخر بضم كايري إيرفينغ من بوسطن سلتيكس لـ 4 أعوام مقابل 141 مليون دولار. (أ ف ب)