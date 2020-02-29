دورة أكابولكو: نادال يتخطى ديميتروف بسهولة ويلاقي فريتز في النهائي

لوس انجليس – حقق الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا، فوزا مقنعا على البلغاري غريغور ديميتروف 6-3 و6-2، وبلغ السبت نهائي دورة أكابولكو المكسيكية احدى دورات الـ500 نقطة في في كرة المضرب.

واستغل حامل اللقب مرتين في اكابولكو ضرباته الامامية الصاروخية وارسالاته الدقيقة، لتخطي البلغاري المصنف سابعا في الدورة و22 عالميا.

وسيكون نادال (33 عاما) مرشحا قويا لخطف لقبه الثالث عندما يلاقي في النهائي الاميركي تايلور فريتز، الفائز على مواطنه العملاق جون ايسنر المصنف خامسا 2-6 و7-5 و6-3.

وتوج ندال بلقبه الاول في اكابولكو قبل 15 سنة والثاني في 2013، رافعا رصيده في الدورة الى 18 فوزا مقابل خسارتين.

قال الاسباني “أنا سعيد جدا. فوز كبير على احد ابرز اللاعبين في العالم وصديق جيد”.

وعزز نادال الذي لم يخسر اية مجموعة هذا الاسبوع، هيمنته على ديميتروف محققا فوزه الثالث عشر عليه مقابل خسارة يتيمة.

تابع “أعتقد اني رفعت من منسوب قوتي خلال المباراة، لذا فالأمور ايجابية لي”.

وعن خصمه المقبل فريتز، قال ابن جزيرة مايوركا “يلعب جيدا. لديه ارسال قوي، وضربات خارقة من الخط الخلفي. ستكون مباراة صعبة”.

تابع “الماتادور” الذي اقصي من ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، على يد النمسوي دومينيك تييم في كانون الثاني/يناير “أعرف انه يجب ان اكون في افضل حالاتي، وآمل في أن اكون جاهزا”.

وستكون المواجهة الاولى بين نادال المتوج بـ19 لقبا في بطولات الغراند سلام وفريتز البالغ 22 عاما والمصنف 35 عالميا.

قال فريتز الساعي الى لقبه الثاني في دورات المحترفين بعد ايستبورن 2019 والذي سيخوض النهائي الخامس له “هذا اداء كبير لي، آمل في احراز اول لقب في دورات الـ500 نقطة. أعرف اني ساواجه خصما كبيرا، ويجب ان اقدم افضل ما لدي”.– (أ ف ب)