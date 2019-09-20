دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية تشهد حفل ختامها السبت

محمد عمار

عمان- تختتم عند الساعة الثامنة من مساء السبت حفل ختام النسخة الثانية لدورة العاب غرب آسيا البارالمبية، وذلك في الحفل الذي سيقام برعاية سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية، في الحفل ا لذي سيقام في صالة الامير رعد لرياضة المعوقين بمدينة الحسين للشباب.

حفل الختام سيبدأ بكلمة رئيس اللجنة البارالمبية د. حسين أبو الرز، ثم كلمة رئيس الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا د. عبد الرزاق بني رشيد، وكلمة الدول المشاركة قبل أن يلقي البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية كلمة بالمناسبة، ويضتمن حفل الختام تكريم الوفود الدول المشاركة وهي السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن والإعلان عن الدولة الفائزة بالعدد الأكبر من الميداليات وتكريمها بدرع المركز الأول، فيما تتم مراسم انزال علم الدورة وتسليمه إلى ممثل مملكة البحرين التي تستضيف النسخة الثالثة بعد عامين، وتمضي الوفود المشاركة بعد ذلك مع نوبة المساء التي تقدمها موسيقات القوات المسلحة الأردنية.

وكان البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أمضى أمس وقبله في برنامج حافل تخلله زيارة مقر اللجنة البارالمبية ومجمع الأمير زيد بن رعد لرياضة المعوقين متابعا لعدد من فعاليات الدورة ومساهما في تكريم عدد من الأبطال والبطلات ملتقيا أسرة اللجنة البارالمبية الأردنية برئاسة د. حسين أبو الرز وحضور الأمين العام الأنسة مها البرغوثي مديرة الدورة والسادة سليمان الروسان نائب الرئيس وإبراهيم الحليق أمين الصندوق ود. عامر الشعار عضو اللجنة البارالمبية الأردنية رئيس الوفد الأردني للدورة.

والتقى رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أسرة الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ورؤساء الوفود المشاركة بحضور د. حسين أبو الرز ومدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية جاسر النويران، حيث أستمع أندرو بارسونز إلى ملاحظات الحاضرين التي ركزت على التحديات والصعوبات التي تواجه رياضة المعوقين في منطقة غرب أسيا خصوصا في منطقة بلاد الشام واليمن.

واكد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أنه فخور بزيارته الأولى إلى الأردن وبما استمع إليه من خلال لقائه سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية، مشيدا بالاهتمام الأردني رفيع المستوى بأنشطة اللجنة البارالمبية الأردنية وبحسن استضافة الأردن بالنسخة الثانية لدورة العاب غرب أسيا البارالمبية ومباركا لأبطال وبطلات منافسات العاب غرب آسيا معربا عن أمله في أن يلتقي في طوكيو أكبر عدد ممكن من رياضيي غرب آسيا المتأهلين إلى بارالمبيك طوكيو 2020.

مؤتمر صحفي اليوم

يعقد عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد السبت في فندق ريجنسي بالاس؛ مؤتمرا صحفيا لرئيس اللجنة البارالمبية الدولية للبرازيلي أندرو بارسونز وحضور رئيس اللجنة البارالمبية د. حسين أبو الرز والأمين العام للجنة البارالمبية مديرة الدورة وأركان اللجنة مها البرغوثي رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا د. عبد الرزاق بني رشيد، وذلك للحديث عن الدورة.

رفع الأثقال وحصاد وفير

كان ختام مسابقة رفع الأثقال في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب مسكا بتتويج الأردنيين معتز الجنيدي وجميل الشبلي بميداليتين ذهبيتين وحصول محمد عرار وحيدر الكواملة على ميداليتين برونزيتين ليرتفع رصيد الأردن على لائحة ميداليات رفع الأثقال إلى 7 ذهب و1 فضة و2 برونز متوجا بكأس المركز الأول.

وفي التفاصيل نال معتز الجنيدي ذهبية وزن 107 كغم رافعا 220 تاركا الفضة والبرونز للرباعين العراقيين ثائر نيسان ومحمد علوان، ونال جميل الشبلي ذهبية وزن +107 رافعا 243 كغم، فيما كانت الفضية من نصيب العراقي فارس العجيل، والبرونزية لحيدر الكواملة، وكانت ذهبية وزن 97 من نصيب العراقي ثائر عباس رافعا 222 كغم، تاركا الفضية للإماراتي محمد خميس 215 كغم، والبرونزية للأردني محمد عرار 190 كغم.

وجرت منافسات اليوم الأخير لرفع الأثقال بحضور البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية الذي ساهم بتتويج الأبطال بمشاركة د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردن ود. عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي.

بوشيا.. كأس المثابرة أردني وذهبية تاريخية

ختام مسابقة البوشيا لمصابي الشلل الدماغي شهدت صالة الأمير رعد نهاية أردنية رائعة بتتويج فريقنا الوطني المكون من اللاعبين واللاعبات: حنين نصيف المجذوبة واية الشلة، دانيا الحميدي، مريانا صنوبر، لجين مهيرات، ليث فريحات، ناصر القرشي، عمرو هاشم، بدر أبو عطا، وأسامة زيادة، بكأس المثابرة والتفوق وتتويج أردني ثلاثي الأبعاد في فئة BC5 بحصول ناصر القرشي على الميدالية الذهبية والفضية لبد نزار أبو عطا والبرونزية لزيد أحمد.

وساهمت الأنسة مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية ومديرة الدورة والسيد إبراهيم الحيق أمين صندوق اللجنة البارالمبية الأردنية بتتويج أبطال بوشيا وسط فرحة أردنية وعربية عارمة بل ومؤثرة، وتفاعل المتوجين وأهاليهم والحكام مع فرقة موسيقات الدفاع المدني.

وعبر طه زيادة المدير الفني لمنتخبنا الوطني المشرف على راضة بوشيا عن اعتزازه بحصاد المشاركة الأردنية حديثة العهد بتقديره لجهود اللاعبين واللاعبين وتشجيع أهاليهم واهتمام أسرة اللجنة البارالمبية لهم.

وتاليا باقي نتائج اليوم الأخير لرياضة البوشيا

فئة Bc2

ذهب: مرتضى طالب (العراق)، فضة سيد علي (البحرين)، برونز: خالد المرشدي (الإمارات).

فئة: Bc4

ذهب: عباس جميل (العراق)، فضة: رئيسة الفلاسه (الإمارات)، برونز: إيهاب احمد (العراق)

فرق Bc1,2

ذهب: منتخب العراق، فضة: منتخب البحرين، برونز: منتخب السعودية

زوجي BC4

ذهب: المنتخب العراقي، فضة: المنتخب الإماراتي.

كرة السلة

ستكون صالة الأمير حمزة بن الحسين عند الساعة 6.15 من مساء السبت على موعد مع أخر منافسات الدورة بلقاء ميداليتين الذهبية والفضية بمسابقة كرة السلة بلقاء الفائزين من مبارتي نصف النهائي حيث فاز مساء الجمعة العراق على الإمارات 52-25، والتقت الكويت مع سلطنة عمان، فيما اكتفى فريقنا الوطني بالمركز السادس والأخير بعد خسارته صباح الجمعة أمام البحرين بنتيجة 48-54.

كرة الهدف للمكفوفين.. فقدنا الذهب ونلعب على البرونز

دفي مسابقة كرة الهدف للمكفوفين توقفت طموحات المشاركة الأردنية عند حدود ملاقاة السعودية على المركزين الثالث والرابع وذلك عند الساعة 3.00 عصر السبت قبل أن تلتقي العراق مع قطر عند 4.00 عصرا على الميدالية الذهبية وذلك في صالة مجمع الأمير رعد بن زيد وكان فريقنا خسر في مباراة نصف النهائي أمام قطر 6-10 بعد أن كان فاز عليها بالدور الأول 15-5 وفاز العراق على السعودية 13-7 علما بأن العراق وقطر تعادلا معا 10-10.

العاب القوى.. ذهبيتان للهندي والعبادي

شهدت مسباقات الفترة الصباحية لألعاب القوى تعزيز رصيد الأردن من الميداليات بتتويج البطلين أحمد الهندي وعامر العبادي بميداليتين ذهبيتين لفئتين 43 و57.

حصاد ذهبي بكرة الطاولة

شهدت منافسات اليوم الأخير لكرة الطاولة المزيد من الميداليات الأردنية الملونة وعلى النحو التالي:

ذهبية فئة 6-10 رجال (صابر ملح، خالد أبو الرب وناصر عساف)، ذهبية السيدات 1-5 جلوس (ختام أبو عوض، فاطمة العزام وفاتن عليمات)، فضية فرق الرجال فئة 1-5 (نضال فرج، أسامة جامع وأبراهيم دلدس)، برونزية زوجي السيدات فئة 1-5 (هبة كرسوع ومريم العمايرة).