دورة اسعاد متلقي الخدمي لموظفي شمال وشرق عمان

الغد– برعاية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين افتتح بالأمس الدكتور صادق الزيادات مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي، دورة إسعاد متلقي الخدمة والتي عقدت بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لموظفي مديرية تسجيل اراضي شمال و شرق عمان، حيث يأتي البرنامج ضمن مشروع الشراكة الاستراتيجية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير اداء الجهاز الحكومي.

البرنامج يتضمن محاور عدة أهمها التدريب على المواصفات والمهارات المطلوبة في موظف إسعاد متلقي الخدمة المثالي، وأساليب التواصل والاستماع وتقنيات السؤال الفعالة، وأساليب التعامل مع ملاحظات وشكاوى متلقي الخدمة.

يهدف البرنامج الى بناء قدرات موظفي المكاتب الامامية المعنية بخدمة الجمهور ومقدمي الخدمات بشكل مباشر للمواطنين بهدف اكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات التي من شأنها رفع كفاءة وفعالية وجودة الخدمات المقدمة الامر الذي سينعكس ايجابا على رفع كفاءة وفعالية اداء المديريات وتحسين نتائج المتسوق الخفي وإسعاد متلقي الخدمة.