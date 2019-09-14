دورة العاب غرب آسيا البارالمبية الثانية تفتتح في عمّان الإثنين

عمان – إعداد الجنة الإعلامية لاتحاد الاعلام الرياضي

يكتمل مساء الأحد عقد وصول وفود دول غرب أسيا الـ12 المشاركة في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية الثانية اعتبارا من الإثنين 16-9-2019 حتى 22 أيلول الجاري، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي وبرعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية عضو اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركة قرابة 600 رياضي ورياضية وإداري وإدارية يمثلون: السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق، اليمن، فلسطين، سوريا، لبنان، إضافة إلى الأردن يتنافسون على قرابة 300 ميدالية ملونة لستة العاب هي العاب القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

وتواصل اللجنة المنظمة العليا التي يرأسها د. محمد أبو رمان وزير الشباب ووزير الثقافة واللجنة البارالمبية الأردنية التي يرأسها د. حسين أبو الرز والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا التي يرأسه الإماراتي د. عبد الرزاق بني رشيد واللجان المعاونة تحضيراتها ووضع اللمسات النهائية على حفل الافتتاح الذي يبدأ عند الساعة 6.00 من مساء الإثنين في صالة الأمير حمزة بن الحسين بمدينة الحسين للشباب حيث ستكون الدعوة مفتوحة ومجانية أمام الجميع لحضور الافتتاح وكذلك لمتابعة فعاليات الألعاب الـ6 المعتمدة.

طوني خليفة في عمان

وصل إلى عمان مساء السبت الإعلامي اللبناني الشهير طوني خليفة وذلك تلبية لدعوة اللجنة البارالمبية الأردنية للمساهمة في تقديم بعض فقرات حفل الافتتاح، وعبر خليفة عن اعتزازه بهذه المشاركة مستذكرا زيارته مؤخرا إلى مقر اللجنة البارالمبية ولقاء كوكبة من أبطال وبطلات المنتخبات الأردنية.

وكانت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية الأردنية، وداوود شحادة مدير مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين في استقبال الإعلامي اللبناني طوني خليفة الذي يملك خبرات إعلامية متراكمة، ويعد من أبز الإعلاميين العرب في مجال تقديم البرامج المتنوعة.

مؤتمر صحفي موسع

في غضون ذلك، تنظم اللجنة الإعلامية المنبثقة عن الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي عند الساعة 10.30 صباح الأحد مؤتمرا صحفيا في فندق الريجنسي بالاس بحضور رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ورئيس اللجنة البرالمبية الأردنية ومها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية مديرة الدورة ود. مصباح جعفر أمين عام اتحاد غرب آسيا المبارالمبي، وأمجد المجالي رئيس اتحاد الاعلام الرياضي واللجنة الإعلامية، وستكون الدعوة مفتوحة لكافة وسائل الإعلال لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيخصص للحديث عن آخر الاستعدادات لانطلاقة الحدث الكبير.

وكان رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا صرح فور وصوله إلى عمان أن اتحاده واثق من قدرات الكفاءات الأردنية لتنظيم دورة مثالية في كل شيء، وأن الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ينظر باهتمام لدورة عمان كانطلاقة نوعية للنسخ القادمة وأنشطة الاتحاد.

البرنامج الزمني ومواقع الألعاب

من جهته، كشف جاسر نويران مدير النشاط الرياضي في اللجنة البارالمبية الأردنية رئيس اللجنة الفنية والمسابقات في الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا النقاب عن قيمة اعتبارية إضافية لمسابقتي العاب القوى ورفع الأثقال بعد اعتمادهما رسميا من الاتحاديين الدوليين المعنيين كإحدى محطات التأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2020 فضلا عن اعتماد دولي لمسابقتي كرة الهدف للمكفوفين وكرة الطاولة.

وكشف نويران للجنة الإعلامية لاتحاد الاعلام الرياضي النقاب عن البرنامج الزمني للألعاب الـ6 ومواقعها التي ستكون على النحو التالي:

كرة السلة (صالة الأمير حمزة بن الحسين) بين 17-20 أيلول الجاري، بمعدل مباراتين يوميا.

كرة الهدف للمكفوفين (مجمع الأمير رعد بن زيد للمكفوفين) بين 18-21 أيلول الجاري.

رفع الأثقال (صالة الشهيد راشد الزيود/ بجوار صالة قصر الرياضة) بين 18-20 أيلول الجاري.

بوشيا (مجمع الأمير رعد لرياضة المعوين) بين 18-20 أيلول.

كرة الطاولة (صالة كلية التربية الرياضية للجامعة الأردنية) بين 18-20 أيول الجاري.

العاب القوى (مضمار وميدان ستاد الجامعة الأردنية) مسابقات الجري والوثب، (ميدان الرمي في مجمع الأمير رعد) مسابقات الرمي، بين 18-20 أيلول الجاري.

استعدادات ابطال وبطلات الأردن

حرص د. عامر الشعار عضو اللجنة البارالمبية الأردنية رئيس الوفد الأردني لدورة العاب غرب آسيا على لقاء المدراء الفنيين والمشرفين على المنتخبات الأردنية المشاركة في الدورة، وذلك لوضع اللمسات النهائية على استعداد أبطالنا وبطلاتنا للمنافسة على مراكز متقدمة والصعود إلى منصات التتويج.

ويشار إلى أن الأردن حل في الدورة السابقة في خورفكان بالمركز الخامس بعد ما نال أبطالنا 16 ميدالية (6 ذهب، 5 فضة، 5 برونز)، وجاء ترتيب الأردن بعد العراق، السعودية والكويت وقبل سلطنة عمان، البحرين، قطر، لبنان، سوريا، فلسطين واليمن.