دورة برمنغهام: التونسية جابر الى النهائي الثالث في مسيرتها

برمنغهام (المملكة المتحدة) – بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالمياً، النهائي الثالث في مسيرتها الاحترافية بفوزها السبت على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-4 و6-صفر في نصف نهائي دورة برمنغهام الإنكليزية لكرة المضرب والمقامة على الملاعب العشبية (250 نقطة).

وسيكون نهائي الأحد الثاني هذا الموسم للتونسية البالغة 26 عاماً، بعد دورة تشارلستون حيث خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وتأمل جابر المصنفة ثانية في برمنغهام والتي خسرت النهائي الأول لها عام 2018 في دورة موسكو أمام الروسية داريا كاستاكينا، أن تنجح أخيراً في نيل لقبها الاحترافي الأول حين تلتقي البريطانية هثير واتسون السبعين عالمياً والفائزة السبت في دورة الأربعة على المصنفة ثالثة في الدورة الكرواتية دونا فيكيتش بسهولة أيضاً 6-4 و6-2.

وتشكل دورة برمنغهام تحضيراً لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والمقررة أن تنطلق في 28 الحالي، حيث تسعى جابر الى البناء على نتيجتها في بطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس حين وصلت الى الدورين الثالث والرابع توالياً، مع الأمل بأن تحقق على ملاعب عموم إنكلترا نتيجة أفضل من الدور الثاني (أفضل نتيجة لها في البطولة من أصل 3 مشاركات سابقة). – (أ ف ب)