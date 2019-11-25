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دورة تحكيم وتدريب بكرة العين في جامعة الحسين

منذ 48 دقيقة
الدكتور الشرمان خلال محاضرة بالمشاركين بدورة كرة العين -(من المصدر)

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عمان – الغد – اقام مندوب الاتحاد الدولي لكرة العين في الأردن، الدكتور عبدالباسط الشرمان، في جامعة الحسين بن طلال اليوم الإثنين، دورة تحكيم وتدريب لكرة العين.

واشتملت الدورة التي حاضر فيها الدكتور الشرمان والدكتور فالح ابو عيد على تدريبات خاصة باللعبة، فيما شرح الشرمان قانون اللعبة، وشارك في الدورة مشرفي النشاط الرياضي في جامعة الحسين ومعلمي الجنوب والشوبك ووادي موسى وتربية قصبة معان.

وفي ختام الدورة، قام عميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور بشير كريشان مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور نجيب ابو كركي بتويع الشهادات على المشاركين.

وكان الدكتور الشرمان قد اقام دورة مماثلة في جامعة آل البيت بمشاركة العديد من معلمي التربية الرياضي، وذلك بهدف تدريبهم على اساسيات اللعبة، والعمل على نشرها في محافظة المفرق، الى جانب دورة تحكيم في قوانين اللعبة.

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