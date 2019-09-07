دورة تدريبية حول بطاقات الدفع الإلكتروني “غير التلامسية”

عمان- اختتمت الخميس الماضي دورة تدريبية متخصصة تعقد لأول مرة في الاردن تناولت مواصفات بطاقات الدفع الالكتروني “غير التلامسية” حسب المواصفات المعتمدة من اوروبا وبطاقات الدفع العالمية “فيزا” و”ماستر كارد” (EMV Contactless Specifications) بمشاركة ممثلين عن العديد من البنوك الاردنية، ومنها، البنك العربي والاسكان والقاهرة عمّان والاردني الكويتي وبنك صفوة الاسلامي وشركة NI وMEPS وبنوك من فلسطين والعراق بالتعاون مع الشركة العالمية FIME .

واستهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام تأهيل المشاركين تقنيا ليكونوا قادرين على تنفيذ مشاريع اصدار بطاقات الدفع من غير تلامس بكفاءة وحسب المواصفات العالمية المعتمدة، إضافة الى تعريفهم بطرق الفحص والاعتماد Testing and Certification.

وقالت مدير عام شركة دبس ازدهار السفاريني، ان هذه الدورة جاءت ضمن سلسلة من الدورات المتخصصة بالتكنولوجيا المالية FINTECH والمقرر عقدها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهذا المجال، حيث سيتم عقد دورات تقنية متخصصة لاحقا بتكنولوجيا الدفع بواسطة الهاتف النقال والدفع الالكتروني.