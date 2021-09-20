دورة تدريبية حول توظيف الفنون الإعلامية الحديثة في دعم قضايا السكان والتنمية

عمان- الغد- عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم الاثنين دورة تدريبية لمجموعة من الإعلاميين الداعمين للقضايا السكانية والتنموية من مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك حول كيفية توظيف الفنون الإعلامية الحديثة في دعم قضايا السكان والتنمية.

وهدفت الدورة التدريبية التي حضرتها مديرة إدارة السياسات السكانية في جامعة الدول للعربية شعاع الدسوقي وتستمر لمدة يومين لتعزيز كفاءة وقدرات الإعلاميين والإعلاميات في كيفية توظيف الفنون الإعلامية الحديثة لدعم والترويج للأهداف والرؤى السكانية والتنموية في المجتمع وتوجيه رسائل توعوية تتسم بدرجة عالية من المهنية والفعالية في تغيير الآراء والسلوكيات والاتجاهات لأفراد المجتمع حول القضايا السكانية والتنموية.

وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي على أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام في دعم السياسات السكانية، وإدماج البعد السكاني والديناميكيات السكانية في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ومن منظور النوع الاجتماعي والنهج الحقوقي، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، وما يتطلب ذلك من سياسات ملائمة للتركيبة السكانية وتغيراتها وانعكاساتها على الاحتياجات في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل والصحة وتوزيع الموارد، وتمكين المرأة والشباب وغيرها.

وشددت عماوي على ضرورة وجود إعلام سكاني يتمتع بالكفاءة والمهنية والتغطية الشاملة، حيث أن تناول الإعلام لهذه القضايا ما يزال أقل من المطلوب وذلك بحسب نتائج دراسة قضايا السكان والتنمية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للعام 2019/”دراسة تحليلية”، والتي أعدها المجلس الأعلى للسكان، مؤكدة على أهمية تكثيف الجهود الإعلامية في دعم ومساندة هذه القضايا للوصول لتحقيق الأهداف المنشودة بتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الرفاه للمواطن الأردني.

ومن جانبها، أوضحت مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح أحمد أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظر للإعلام كشريك رئيسي مهم في تناول القضايا السكانية المختلفة مثل، السياسات السكانية، والقضايا السكانية، والصحة الجنسية والإنجابية، والبعد السكاني، والنوع الاجتماعي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، ولا ننسى الفرصة السكانية التي بات الأردن الآن على أبوابها والتي يمكن أن تكون مفتاحاً للنهوض في الكثير من المجالات في حال تم استغلالها بصورة مناسبة والاستفادة من تجارب الدول التي أحسنت استغلال هذه الفرصة وشكلت علامة فارقة في نموها وتطورها.

وتتناول الدورة التدريبية عدة مواضيع أبرزها، مهارات إعداد التقارير الإعلامية (الصحفية، والإذاعية، والتلفزيونية) لدعم قضايا السكان والتنمية، مهارات إعداد القصص الإخبارية الداعمة لقضايا السكان والتنمية، أدوار الإعلام في دعم قضايا السكان والتنمية، وقصص نجاح إعلامية، خصائص المحتوى الإعلامي وقياس الأثر، أسس عمليات البحث الإعلامي الصحيحة في قضايا السكان والتنمية، النشر الإعلامي من خلال الوسائط المتعددة/ شبكات التواصل الاجتماعي، كما تم خلال الدورة عرض عدة أفلام وعروض رقمية أعدها المجلس الأعلى للسكان حول القضايا السكانية والتنموية.