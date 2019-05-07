دورة تدريبية في “البحوث الزراعية” بالأغوار الشمالية

طلال غنيمات

البلقاء – عقد المركز الوطني للبحوث الزراعية دورة تدريبية حول “الزراعة المائية” لمزارعي الأغوار الشمالية، وذلك في إطار الأنشطة التي ينفذها مشروع “الاستدامة المائية والقدرة التنافسية للأعمال الزراعية في وادي الأردن، ضمن برنامج زيادة مرونة المجتمعات الفقيرة والهشة لتأثيرات تغير المناخ في الأردن، من خلال تطبيق مشاريع ابتكارية في المياه والزراعة، دعماً للتكيف مع التغير المناخي” والمنفذ بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتعتبر هذه الدورة ذات أهمية قصوى في تعريف المزارعين والمهندسين الزراعيين بطريقة زراعة الأسطح والمساحات الصغيرة، ويأتي ذلك من خلال تنفيذ توصيات دراسة الاحتياجات التدريبية للمزارعين في غور الأردن، التي عقدها المركز ضمن أنشطة الدعم الفني لهم.

وأشار مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إلى أهمية تكثيف الجهود البحثية في الأغوار، للتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة التحديات والمخاطر البيئية والمناخية.

وبينت مدير مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ومنسق المشروع الدكتورة مسنات الحياري، أنها أطلقت هذه المبادرة بهدف تعريف المزارعين بطريقة زراعة الأحواض المائية وطرق تصنيع الأسمدة العضوية. مشيرة إلى أنه حسب خطة نمو الاقتصاد الأخضر، فإن له خمسة أهداف، وهي التنمية الاقتصادية والاستدامة، والتنمية الاجتماعية والحد من الفقر، وكفاءة استخدام الموارد والتكيف مع التغير المناخي، ومواجهة التحديات والمخاطر البيئة والمناخية، وتحسين سبل توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية للوصول إلى مختلف الأفراد والفئات في المناطق المستهدفة. وقالت الحياري، أن هذه الدورات تعقد بهدف توعية المزارعين بالتغيرات المناخية ولتحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث أن الزراعة في هذه الأحواض توفر 90 % من استهلاك الماء، وان هذا النظام مفيد في الأماكن التي يكون فيها الري قليل مثل الحدائق العامة والمدارس.