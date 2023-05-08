دورة تدريبية متخصصة في الرصد الجوي

بدأت في مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية التابع لادارة الارصاد الجوية / وزارة النقل الدورة التدريبية ال44 في الرصد الجوي لموظفين من ادارة الارصاد الجوية.

وقال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب خلال فعاليات افتتاح الدورة: ان دورة الرصد الجوي تستمر لثلاثة اشهر يشارك فيها مجموعة من الموظفين الجدد بهدف تأهيلهم علمياً وعملياً وتمكينهم من العمل في محطات الرصد الجوي التابعة لادارة الارصاد الجوية / وزارة النقل في مختلف المطارات المدنية والعسكرية وباقي المحطات المنتشرة في كافة محافظات المملكة.

ويشارك في الدورة ايضا موظفين من مديرية المناخ بهدف تأهيليهم واطلاعهم على اخر الاجراءات في عمليات الرصد الجوي وتشفير البيانات المناخية .

وأشار آل خطاب الى ان مركز التدريب تأسس عام 1972 ويهدف الى تعليم وتدريب وتأهيل الموظفين والافراد الحكوميين وغير الحكوميين الاردنيين وغير الاردنيين على اعمال الرصد والتنبؤات الجوية والتغيرات المناخية ، واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالرصد والتنبؤات الجوية والمناخ .