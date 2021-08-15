دورة تورونتو: مدفيديف يخوض النهائي أمام أوبيلكا

تورونتو (كندا) – كسر الروسي المصنف أول في دورة تورونتو الكندية دانيال مدفيديف إرسال الأميركي العملاق جون إيسنر وأسقطه 6-2 و6-2 السبت في نصف نهائي خامسة دورات الماسترز ألف نقطة في كرة المضرب، ليضرب موعداً في مباراة اللقب الأحد مع الأميركي الآخر رايلي أوبيلكا الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وسيطر مدفيديف على مجريات المباراة التي استمرت 54 دقيقة أمام إيسنر الذي سجل أربع إرسالات ساحقة فقط.

ومع غالبية الضربات الخاطئة التي لعبها في المباراة، كان إيسنر البالغ 36 عاماً طعماً سهلاً لمدفيديف الذي خسر نهائي 2019 أمام الإسباني رافايل نادال.

وكان خسر الأميركي أمام مدفيديف في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين العام الماضي.

وسيلعب مدفيديف الأحد من أجل لقبه الرابع بعد أستراليا ومرسيليا ومايوركا، لكنه سيواجه عملاقاً أميركياً آخر يزيد طوله عن مترين وهو أوبيلكا الذي تفوق على المصنف الثالث تيتيباس 6-7 (2/7)، 7-6 (7/4)، و6-4 ليبلغ المباراة النهائية في مركز “أفيفا” في تورونتو.

وقال مدفيديف “أنا سعيد حقاً بالفوز. لقد ارتكبت عدداً قليلاً جداً من الأخطاء السهلة (7). أنا سعيد بأدائي في هذه اللحظة”.

وأضاف “أشعر أنني ألعب بشكل أفضل وأؤدي بشكل أفضل في الطريق إلى بطولة أميركا المفتوحة”.

وتابع الروسي البالغ 25 عاماً في معرض حديثه عن أداء إيسنر الذي لم يكن في مستواه “لم يكن يرسل كالمعتاد وكان علي أن أغتنم فرصي، وأحاول كسر إرساله قدر ما أستطيع”، مردفاً “بقيت مركزاً وتمكنت من القيام بذلك”.

وسيحتاج مدفيديف إلى نقل إستراتيجيته الناجحة إلى المباراة النهائية مع أوبيلكا.

وقال الروسي عن خصمه على اللقب “لقد كان يلعب كرة المضرب بشكل رائع طوال الأسبوع. تحية كبيرة له. لكن نهائي الماسترز ليس سهلاً أبداً، سأحاول اللعب بشكل جيد وآمل أن أحصل على الكأس غداً”.

وتغلب أوبيلكا على تسيتيباس مسجلاً 17 إرسالاً ساحقاً في المباراة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، ليحقق فوزه الأول على خصم من المصنفين الخمسة الأوائل.

وقال أوبيلكا الذي أطاح الأسترالي نيك كيريوس في الدور الأول “لقد لعبت بشكل رائع من الدور الأول في مواجهة الكثير من الصعوبات”.

وأضاف “لا توجد مباريات سهلة في دورات ماسترز الألف نقطة، كل مباراة هي كابوس. لكن لدي الكثير من الثقة في كل مباراة. أنا أضغط على اللاعبين من خلال إرسالي ويمكنهم الشعور به”.

بقي تسيتسيباس محافظاً على رباطة جأشه حتى وقت متأخر من المجموعة الثالثة، عندما كسر أوبيلكا تقدماً لليوناني وقلّص الفارق إلى 4-3، قبل أن ينهى الأميركي الأشواط الثلاثة التالية لصالحه.

وقال تسيتسيباس بعد الخسارة “لقد انتصر، كل ما في الأمر أن الأشياء لم تجر على سجيتي. ولكن هناك أملاً في المرة المقبلة، لا بأس”.

وتابع اليوناني الذي كان من المفترض أن تكون مباراته هذه سهلة في طريقه المعبّدة نحو النهائي “لقد عانيت مع إرسالي، كان الأمر واضحاً. عندما لا تجد الإيقاع، يكون الأمر صعباً. إنه يفسد طريقة لعبك بصمت”.

ولا يزال تسيتسيباس، الذي يحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي بعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش وميدفيديف، يتصدر لاعبي “إيه تي بي” مع 45 فوزاً الموسم الحالي، في مقابل 36 لديوكوفيتش. -(أ ف ب)