دورة سينسيناتي: ديوكوفيتش المتألم واوساكا المنتفضة الى النهائي

نيويورك – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا بصعوبة نهائي دورة سينسياناتي للماسترز الف نقطة لدى الرجال وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى السيدات رغم آلام في عنقه، فيما حققت اليابانية ناومي اوساكا المنتفضة هذا الانجاز للمرة الاولى في مسيرتها.

وعوّض ديوكوفيتش تأخره بنتيجة 4-6،6-4 و7-6 (7/0) على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت، الى فوز صعب رغم معاناته من آلام في عنقه، ليضرب موعدا في نهائي السبت مع الكندي ميلوش راونيتش الفائز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

فيما حسمت اوساكا مباراة الدور نصف النهائي التي لم تكن تريد خوضها في بادىء الامر لصالحها بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز 6-2 و7-6 (5/7)، لتضرب موعدا السبا ايضا مع البلاروسية فيكتوريا ازارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 6-4، 4-6 و1-6.

ويسعى ديوكوفيتش لتحقيق لقبه الثاني في الدورة بعد عام 2018، المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الصربي (33 عاما) بعد اللقاء “لقد كانت مباراة غريبة. لا أعرف كيف فزت كي أكون صريحا. لقد كان اللاعب الافضل اليوم”.

وتابع اللاعب المتوج بـ17 لقبا كبيرا والذي يستعد للمشاركة في فلاشينغ ميدوز الاسبوع المقبل “لم أشعر بحال جيدة على الملعب اليوم أكان من الناحية البدنية أو طريقة لعبي ولكنني نجحت في الخروج فائزا”.

وحافظ “نولي” على سجله خاليا من الهزائم هذا العام الذي عرقله تفشي فيروس كورونا المستحد وتوقفت فيه المنافسات قرابة خمسة اشهر، محققا فوزه الـ22 هو الذي أحرز لقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، مطلع السنة.

واضطر الطبيب الى التدخل مرتين لعلاج عنق ديوكوفيتش خلال المباراة التي امتدت ثلاث ساعات امام المصنف 12 عالميا.

ويتطلع ديوكوفيتش الى تحقيق لقبه الثاني في الدورة بعد عام 2018 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب في دروات الماسترز المسجل باسم الاسباني رافايل نادال المصنف ثاني عالميا (35)، علما انه تفوق على راونيتش في المباريات العشر جميعها التي جمعتهما.

وحسمت اوساكا مباراة الدور نصف النهائي التي لم تكن تريد خوضها في بادىء الامر احتجاجا على اطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل اسود غير مسلح يدعى جايكوب بليك، ما دفع الاتحاد الاميركي لكرة المضرب الى تأجيل المنافسات ليوم واحد.

ونجحت اوساكا المصنفة عاشرة عالميا في كسر ارسال منافستها مرتين في الشوطين الثاني والثامن لتفوز بالمجموعة الاولى بعد 38 دقيقة.

وتقدمت اوساكا 2-0 في المجموعة الثانية لكن مرتنز المصنفة 32 عالميا ردت التحية بفوزها بأربعة اشواط تواليا.

وعادلت اوساكا (22 عاما) المصنفة رابعة في الدورة الارقام 4-4 وبقي التعادل سيد الموقف قبل ان تحسم اليابانية الجولة الفاصلة في صالحها.

وقالت بعد المباراة “بالنسبة الي كانت المباراة مختلفة تماما عن اي دور نصف نهائي لعبته في مسيرتي”.

واضافت “بكل تأكيد كانت المشاعر مختلفة. كل ما كنت اريد التركيز عليه هو كرة المضرب”.

اما ازارنكا المتوجة مرتين في بطولات غراند سلام فقد قلبت تخلفها بمجموعة واحدة الى فوز 2-1.

وكانت اوساكا الفائزة بلقبين كبيرين ضمن بطولات الغراند سلام اعلنت الاربعاء رفضها خوض مباراة الدور نصف النهائي احتجاجا على قضية بليك، قائلة “بصفتي امرأة سوداء، أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إلى اهتمام فوري، بدلاً من مشاهدتي وأنا ألعب كرة المضرب”.

وقرر الاتحاد الاميركي لكرة المضرب بعد ساعات تأجيل المنافسات ليوم واحد، موضحا كموقف “جماعي ضد عدم المساواة العرقية والظلم الاجتماعي الذي ظهر مرة أخرى في الواجهة في الولايات المتحدة. قرر الاتحاد الاميركي لكرة المضرب ورابطتي المحترفين والمحترفات مقاطعة اللعب يوم الخميس. وستستأنف المنافسات يوم الجمعة”.

وأضافت أوساكا المولودة من أم يابانية وأب من هايتي “لا أتوقع حدوث أي شيء جذري إذا لم ألعب، ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة في رياضة أغلب ممارسيها من البيض، فأنا أعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح”.

إلا أن اليابانية عادت الخميس عن قرار الانسحاب، موضحة في بيان نشرته أولا صحيفة “ذي غارديان” البريطانية ثم صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “كما تعلمون، انسحبت من الدورة في الأمس كدعم ضد الظلم العنصري واستمرار عنف الشرطة”.

وتابعت “كنت أتوجه ومستعدة للتنازل عن المباراة لخصمتي. لكن بعد الإعلان الصادر عني والتشاور المطول مع رابطتي المحترفات والاتحاد الأميركي لكرة المضرب، وافقت على طلبهما للعب يوم الجمعة”، كاشفة “عرضوا تأجيل كل المباريات حتى يوم الجمعة، وهذا بحسب رأيي يجلب المزيد من الاهتمام للحركة”.

وتوجهت بالشكر “لرابطة المحترفات والدورة على دعمهما”.

وبلغ راونيش المصنف 30 عالميا المباراة النهائية لإحدى دورات الماسترز (ألف نقطة) للمرة الاولى منذ أكثر من اربعة اعوام على حساب المصنف سادسا عالميا تسيتسيباس 7-6 (7/5) و6-3.

وقال الكندي الباحث عن لقبه التاسع في مسيرته الاحترافية، حيث لم يحقق أي لقب منذ اكثر من أربعة أعوام “سيكون من الرائع (ان افوز بالدورة). بشكل عام كجزء من مسيرتي وليس فقط بسبب ما حصل في الأشهر الستة الأخيرة (توقف المنافسات) والعودة الى اللعب. أريد أن أصل الى مستويات لم احققها بعد”.

وهذه المرة الرابعة التي يبلغ فيها راونيتش (29 عاما) نهائي دورة ماسترز (خسر الثلاث جميعها سابقا) منذ ان حل وصيفا لديوكوفيتش في انديان ويلز عام 2016.

وفاز كل لاعب بشوط ارساله في المجموعة الاولى ليحتكمان الى شوط كسر التعادل، حيث أنقذ الكندي نقطة لحسم المجموعة لصالح اليوناني التي شكلت منعطف ليحسمها في صالحه.

وكسر راونيتش ارسال تسيتسيباس الفائز بالدورة الختامية في لندن العام الفائت قبل ان يمضي وينهي المباراة لصالحه. – (أ ف ب)