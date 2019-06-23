دورة لتنمية مهارات المتحدث الإعلامي في الأجهزة الأمنية

عمان- الغد- افتتح وزير الداخلية سلامه حماد اليوم دورة تنمية مهارات المتحدث الإعلامي في الأجهزة الأمنية والتي جاءت بتنظيم من مديرية الأمن العام وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي ومدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ورئيس الجامعة عبد المجيد بن عبدالله البنيان .

وقال وزير الداخلية سلامه حماد أنه وفي خضم هذا العصر الذي يتم تداول المعلومات فيه بشكل لحظي ، نتيجة للتطورات الفنية الحديثة والإنفتاح على الإعلام بكافة أشكاله وصوره فقد بات من الضروري أن تواكب المؤسسات الرسمية ما يشكله ذلك من تحديات تتمثل بالتوفيق بين إطلاع الجمهور على المعلومة الصحيحة وبين تسريب معلومات مغلوطة أو غير مكتملة وهذا يؤدي الى انعكاسها سلباً على الرأي العام وعرقلة الجهود الرسمية المبذولة للتعامل مع أي قضية أو حدث .

وأكد وزير الداخليه حماد أن عقد هذه الدورة بتنظيم من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبالتعاون مع مديرية الأمن العام يؤكد أن الجهود العربية في ظل مجلس وزراء الداخلية العرب تلتقي على غايات موحده ، ويترجم حرص الجامعه هذا الصرح الأكاديمي المختص على أن يعمم المعرفة بمجال هام من مجالات العمل الشرطي بمفهومه الحديث ويوضح أن العمل في إطار الواجبات الأمنية لا ينفصل عن التفاعل مع الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسائل الاعلام التي بات التعامل معها أكثر تحدياً من ذي قبل .

وأضاف حماد إننا نتطلع من خلال هذا اللقاء الذي يجتمع فيه الأشقاء تحت مظلة مديرية الأمن العام في بلدهم الأردن ، الى أن تنعكس المعرفة المكتسبة من هذه الدورة على تحقيق نهضة حقيقية في عمل أجهزة الأمن والشرطة العربية وتعاملها مع الإعلام والجمهور من جهة وتوظيف علاقات الشراكة مع الجانبين لتحقيق أهداف العملية الأمنية والخدمات الشرطية المختلفة .

من جانبه أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان أن إنطلاق هذه الدورة والتي عقدت للعاملين في مجال الإعلام الأمني تأتي من أهمية الإعلام في توجيه المجتمعات والتأثير فيها ، بعد أن غدا الإعلام من أهم الوسائل المستحدثة في التواصل والإقناع على المستويات كافة ، ولأهمية الإعلام الأمني في تقديم الأنشطة والبرامج الإعلامية والتوعوية بهدف نشر ثقافة الأمن بمفهومه الشامل وتنمية الوعي الأمني لدى المواطنين وللحد من الشائعات .

يشار إلى أنه وتزامناً مع هذه الدورة فقد جاء تنظيم دورة تدريبية اخرى خاصة بعنوان تطوير القادة والتي تنظمها الجامعة لمنسوبي المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مديرية الأمن العام الأردني ممثلة بأكاديمية الشرطة الملكية .