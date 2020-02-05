دورة للحكام المستجدين آذار المقبل

عمان – الغد – تقديم دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، اعتباراً من السادس من آذار المقبل، دورة للحكام المستجدين (ذكور واناث)، بهدف اعداد جيل جديد قادر على إدارة أهم المباريات على الصعيد المحلي والقاري والدولي.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر درويش، تقام الدورة ايام الجمعة والسبت من كل اسبوع، وتستمر لمدة شهر كامل، وتشتمل على محاضرات نظرية وعملية تمهيداً لاختيار الافضل منهم للانخراط في السلك التحكيمي ، باشراف وحدة تطوير التحكيم في الدائرة والتي تضم المحاضرين اسماعيل الحافي وعوني حسونة.

ورشة عمل لحكام الدرجات الاولى والثانية والثالثة

تقيم دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، يوم الجمعة ورشة عمل للحكام المكلفين بادارة مباريات الدرجات الاولى والثانية والثالثة والفئات العمرية.

وحسب مسؤول الدائرة ناصر درويش، فان الدورة التي ستنطلق عند الساعة التاسعة صباحاً في مقر الاتحاد، تشمل محاضرات عن الاخطاء وسوء السلوك، ركلات الجزاء، التسلل، بالاضافة لعرض حالات من بطولات اوروبا ونهائيات آسيا، بالاضافة لابرز التعديلات على قانون اللعبة.

وتقام الورشة باشراف مستشار الدائرة يورن لارسن، والمحاضرين اسماعيل الحافي وعوني حسونة.