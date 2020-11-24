دورة مدربين دولية برفع الاثقال في عمان

محمد عمّار

عمان – يدرس اتحاد رفع الاثقال بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، اقامة دورة مدربين دولية للمدربين الأردنيين، حيث ينتظر ان تقام الدورة في صالة الكرامة في حال وصل عدد المشاركين الى 10 ونقلها الى صالة الأميرة سمية اذا وصل العدد الى اكثر من 10 مشاركين. وبحسب رئيس الاتحاد عزام الزعبي، فان الاتحاد الدولي للعبة قرر اقامة دورة مدربين في عمان وباشراف رئيس الاتحاد، حيث ينتظر الاتحاد الدولي الموعد المحدد لاقامة الدورة لارسال محاضر آخر في الدورة التي ستكون بشقيها النظري والعملي.

واشار الزعبي الى انه اتصل مع أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي، الذي أبدى تفهما واهمية لاقامة هذه الدورة كون الشهادات صادرة عن الاتحاد الدولي، حيث طلب من رئيس الاتحاد مخاطبة اللجنة بكتاب رسمي ليتم تحديد الموعد المناسب لاقامة الدورة، وضرورة تطبيق البروتوكول الصادر عن اللجنة الأولمبية، وبعدها يقوم الزعبي بارسال الموعد للاتحاد الدولي لايفاد محاضر آخر للاشراف مع الزعبي على الدورة.

توقف تدريبات المنتخب

وبحسب الزعبي، فان مسيرة تدريبات المنتخب متوقفة منذ أكثر من 3 اسابيع، حيث تم اغلاق الصالة، ولم يتم اجراء اي تمرين، وعلى الرغم من ذلك، فقد تم توفير كل المسلتزمات التدريبية للاعبين لاجراء التدريبات في المنازل، حيث يشرف المدرب عيسى الصلاج على التدريبات من خلال اتصالات هاتفية، او من خلال متابعة التمرين عبر الاتصال المرئي.

وفي السياق ذاته، يواصل الاتحاد ترتيباته لاقامة بطولة الناشئين تحت 20 سنة عن بُعد، وسط اجراءات محددة موثقة بالفيديو والصور، تدرجا من عملية الوزن، واجراء المنافسات، وتحميل “الطارات”، وعرض “السكور شيت” للجنة الحكام التي ستتابع الرفعات من خلال “فيديوهات” لكل الرفعات للاعبين، واصدار الحكم النهائي حال صحتها، ومعرفة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وارسال الميداليات للاعبين، وستكون البطولة بمتابعة مدرب المنتخب عيسى الصلاج، والذي سيبني على البطولة العديد من أسماء جديدة سيتم رفد المنتخبات الوطنية بها.

الجابري: توقف التدريبات

اكد مدرب نادي يرموك البقعة علي الجابري، ان النادي قرر اغلاق صالة النادي امام تدريبات كل اشكال الرياضات في النادي، وتم اصدار قرار اغلاق الصالة امام تدريبات العاب القوى، الملاكمة، كرة اليد ورفع اثقال، وذلك اثر معلومات عن تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة، وبعض أهالي اللاعبين، وخشية من تفاقم الامور، تم اصدار قرار الاغلاق بشكل تام، وعدم اجراء اي تمرين.

الذهبي: تقليص التدريبات

وقال مدرب نادي حطين محمد رضا الذهبي، انه تقرر تقليص عدد الحصص التدريبية الاسبوعية من 6 الى 4، وذلك لضمان التباعد الاجتماعي، كما ان التدريبات تقام على الملعب الخارجي للنادي، مما زاد من عدد اللاعبين الواعدين الذين تم اعداد برنامج تدريبي خاص لهم، يتضمن 3 تدريبات اسبوعية، وذلك لمشاركة فاعلة، خصوصا الفئة المستهدفة تحت 15 سنة، ما يشير الى توفير قاعدة صلبة للعبة في النادي، وسيتم الزج بها في أتون المنافسات الرسمية عندما يصلون الى العمر المناسب.