دورة ميامي: ميدفيديف يتغلب على أوجاعه ويعبر إلى ثمن النهائي وأوساكا تتأهل من دون أن تلعب

ميامي – تأهلت اليابانية ناومي أوساكا والروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور ثمن النهائي من دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، لكن إن كان عبور الأولى من دون أن تلعب بسبب انسحاب منافستها، فإن الثاني واجه تشنجات وحرارة عالية وخصماً صعباً.

ومع غياب “الثلاثة الكبار” عن أولى دورات الألف نقطة للماسترز لدى الرجال للموسم الحالي، كادت الدورة تخسر مصنفها الأول لدى الرجال مبكراً. لكن الروسي كان شجاعاً بما فيه الكفاية، وتغلب على الألم ليهزم الأسترالي أليكسي بوبيرين 7-6 (7/3)، 6-7 (7/9)، و6-4.

وقال ميدفيديف بعد المباراة التي استمرت ساعتين و16 دقيقة “كنت أعاني من تشنجات حادة. في بعض الأحيان أثناء التبادلات، كان لدي انطباع بأن ساقي خرجتا عن السيطرة”.

واضطر الروسي إلى البقاء واقفاً لدقائق عدة بدلاً من الجلوس على كرسيه، لإرخاء عضلات فخذيه وإعادة شحن طاقته بالسكر عن طريق أكل موزة.

وأضاف مبتسماً “في الوقت نفسه، كان يجب أن أفوز بمجموعتين متتاليتين، ولن نتحدث عن التشنجات”.

ذلك لأنه وسط حرارة من 30 درجة مئوية، واجه كل متاعب العالم للفوز ضد خصم كان قد اكتسحه في شباط/فبراير الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، لكنه قدم هذه المرة مقاومة أكبر بكثير، خصوصاً في المجموعة الثانية التي حسمها الأسترالي لصالحه في الشوط الفاصل.

وأبدى المشجعون الروس القلائل في المدرجات قلقاً على مواطنهم، الذي بدأ بوضع مرهم على عضلات فخذيه. وكانوا محقين، حتى وإن حسم المباراة في الشوط الثالث أخيراً.

وهذه المرة الثانية التي يصل فيها ميدفيديف إلى هذه المرحلة من البطولة في مسيرته بعد العام 2019، وسيواجه في ثمن النهائي الأميركي فرانسيس تيافو المصنف 11.

في 2019، سقط ميدفيديف أمام الروسي روجيه فيدرر، الذي فاز بالبطولة على حساب الأميركي جون إيسنر.

وكالعادة، واصل إيسنر المصنف 18 والفائز بالدورة عام 2018، مشواره أيضاً متغلباً على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (11) بالأشواط الفاصلة 7-6 (7/5) و7-6 (7/5)، في إعادة لنصف النهائي الذي جمعهما قبل عامين وانتهى 7-6 (7/3) و7-6 (7/4).

وسجل إيسنر 16 إرسالاً ساحقاً أمام منافسه الكندي الذي لم تتح له الفرصة مطلقاً خلال الشوطين الحاسمين من حسم المباراة.

وسيواجه الأميركي المخضرم (35 عاماً) في الدور المقبل، لاعباً آخر كان قد تغلب عليه عام 2019 في ربع النهائي، وهو الأرجنتيني روبرتو باوتيستا أغوت (7)، الفائز على الألماني يان لينارد ستروف 4-6، 6-3، و6-2.

من جهتها، بلغت اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثانية عالميا الدور ثمن النهائي من دورة ميامي، ثاني دورات الالف نقطة للسيدات هذا الموسم، بعد انسحاب منافستها الصربية نينا ستويانوفيتش الاحد لاصابة في فخذها الايمن.

وهي المرة الاولى التي تبلغ فيها اليابانية هذا الدور في خمس مشاركات لها وستلتقي مع البلجيكية ايليز مرتنس (16) التي فازت 6-2، 0-6، و6-2 على الإستونية أنيت كونتافيت (24).

ولم تكن أوساكا التي تشارك في اول دورة لها منذ تتويجها بطلة في استراليا المفتوحة الشهر الماضي، في افضل مستوى لها في اول مباراة لها في ميامي حيث عانت لتخطي الكرواتية ايلا تومليانوفيتش في مستهل مشوارها في الدورة الجمعة 7-6 (7-3) و6-4.

يذكر انه في حال تتويج اوساكا باللقب في ميامي وعدم بلوغ الاسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب عام 2019 المباراة النهائية، ستستعيد الأولى صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات.

وفي مباراة أخرى، تمكنت التونسية أنس جابر من التأهل إلى ثمن النهائي بفوزها على الأميركية صوفيا كينين 6-4، 4-6، و6-2.

من جهتها، عبرت الأميركية جيسيكا بيغولا إلى الدور المقبل على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-1، 4-6، و6-4.

وستواجه بيغولا في ثمن النهائي اليونانية ماريا ساكاري التي اكتسحت الروسية لودميلا سامسونوفا 6-0 و6-1، فيما تلتقي الكندية بيانكا أندريسكو مع الإسبانية غاربيني موغوروسا. -(أ ف ب)