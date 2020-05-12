دورتموند يخوض الدربي ضد شالكه في غياب جان وفيتسل

برلين – ذكرت مجلة “كيكر” الألمانية المعنية بشؤون كرة القدم، الثلاثاء، ان لاعبي وسط فريق بوروسيا دورتموند ايمري جان والبلجيكي أكسيل فيتسل سيغيبان عن مباراة فريقهما الأولى السبت ضد شالكه لدى استئناف منافسات الدوري الألماني بسبب الإصابة.

ووفقا لكيكر، غادر اللاعبان الدوليان معسكر التدريب حيث يوجد الفريق في الحجر الصحي، من أجل الخضوع للعلاج.

ووفقا للبروتوكول الصحي للرابطة الألمانية ، يتعين على الفرق البقاء في الحجر الصحي الجماعي قبل سبعة أيام من موعد استئناف المباريات. علما أنه لا يحق للاعبين الذين يغادرون الحجر المشاركة السبت.

كذلك ستخلو لائحة المشاركين في المباراة من اسم قائد دورتموند ماركو ريوس، الذي يعاني من تمزق عضلي منذ أوائل شباط/فبراير. وهو لا يزال يتدرب بشكل فردي ويسعى للعودة قبل نهاية الشهر. ويضاف أيضا الى هذه اللائحة اسم المدافع الفرنسي دان أكسل زاغادو المصاب في أربطة الركبة.

وكانت منافسات البوندسليغا علقت في منتصف آذار/مارس الماضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، قبل أن تحصل رابطة الدوري في البلاد على الضوء الأخضر من السلطات المختصة لاستئناف نشاطها شرط اتباع قيود صارمة، من بينها إقامة المباريات بدون جمهور.

وحددت الرابطة 16 أيار/مايو موعدا لاستئناف الدوري المحلي الذي يتصدره بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن دورتموند. – (أ ف ب)