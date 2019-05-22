دورتموند يضم هازارد

برلين – ضم بروسيا دورتموند وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء اللاعب الدولي البلجيكي تورجان هازارد من بروسيا مونشنجلادباخ في عقد يمتد لخمس سنوات في ثاني صفقة كبيرة يبرمها النادي في غضون يومين.

وذكر دورتموند، الذي ضم اللاعب الدولي الألماني نيكو شولتس يوم الثلاثاء، أن هازارد (26 عاما) وهو لاعب وسط مهاجم وقع على عقد يمتد حتى 2024.

وقال مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند ”إنه لاعب مخضرم في دوري الدرجة الأولى الألماني كما أنه لاعب دولي بلجيكي يمكنه أن يساعدنا بواسطة سرعته وإنهائه للهجمات.

”واصل استعراض مهارات بشكل مستمر في السنوات الأخيرة“.

وانضم هازارد، شقيق إيدن هازارد لاعب تشيلسي، لمونشنجلادباخ في 2014.

وسجل اللاعب 13 هدفا هذا الموسم وهيأ 12 هدفا آخر في 35 مباراة في كافة المسابقات لكن مونشنجلادباخ صاحب المركز الخامس لم يتمكن وبفارق ضئيل من إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل وهو ما كان سيضمن له مكانا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأنهى دورتموند بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ البطل الأسبوع الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات. – (رويترز)