دورتموند يفتقد اليافع موكوكو حتى نهاية الموسم

دورتموند (ألمانيا) –انتهى موسم مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني اليافع يوسوفا موكوكو (16 عاما)، بعد اعلان فريقه اصابته باربطة قدمه، الاثنين عشية المواجهة مع مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتعرّض موكوكو لتمزق على مستوى الأربطة في قدمه، خلال مشاركته في التمارين مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاما الشهر الماضي، بعد ان اصبح اصغر لاعب يشارك في تاريخ دوري الابطال (16 عاما و18 يوما).

وسيغيب عن ذهاب واياب ربع نهائي دوري الابطال، بالاضافة الى باقي مباريات دورتموند هذا الموسم.

غاب عن خسارة فريقه السبت على ارضه ضد أينتراخت فرانكفورت (1-2)، ليقف دورتموند على بعد 7 نقاط من آخر المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال اوروبا، قبل سبع مباريات على ختام موسم البوندسليغا.

واصبح موكوكو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اصغر لاعب في تاريخ الدوري الالماني بعد يوم من بلوغه السادسة عشرة.

كما اصبح اصغر مسجل في الدوري عن 16 عاما و28 يوما بعد هز شباك أونيون برلين في 18 كانون الاول/ديسمبر، وقد سجل حتى الان 3 أهداف في 14 مباراة. – (أ ف ب)