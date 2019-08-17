دورتموند يمطر ضيفه أوغسبورغ بـ 5 أهداف نظيفة

برلين – استهل بوروسيا دورتموند موسمه في الدوري الالماني لكرة القدم بأفضل طريقة ممكنة، عندما اكتسح ضيفه أوغسبورغ 5-1 السبت على ملعب “سيغنال ايدونا بارك”.

وتصدر دورتموند موقتا الترتيب قبل ثلاث مباريات على انتهاء المرحلة الاولى التي شهدت تعثر بايرن ميونيخ حامل اللقب في آخر سبعة مواسم على ارضه مع هرتا برلين 2-2 الجمعة.

ويريد دورتموند استخلاص العبر من الموسم الماضي بعد ان تقدم على الفريق البافاري بفارق تسع نقاط قبل عيد الميلاد، قبل ان يتراجع مستواه بشكل كبير في القسم الثاني لينهي الموسم في المركز الثاني ويحرز بايرن لقبه السابع تواليا في انجاز غير مسبوق في البوندسليغا.

وعزز مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر، تشكيلته بعودة المدافع ماتس هوملس (30 عامًا) الى صفوف النادي الذي لعب معه بين عامي 2009 و2016 وحقق معه لقب البوندسليغا في مناسبتين (2011و2012)، قادمًا من بايرن ميونيخ بعد ثلاث سنوات حقق خلالها اللقب المحلي ثلاث مرات بصفقة بلغت 37 مليون يورو وذلك لتعويض رحيل قلب الدفاع الفرنسي عبدو ديالو الذي عاد الى بلاده من بوابة باريس سان جرمان.

كما عزز بطل أوروبا عام 1997 ووصيف القارة 2013 صفوفه باستقدام كل من المهاجم البلجيكي ثورغان هازارد (26 عامًا) من بوروسيا مونشنغلادباخ، الظهير الأيسر نيكو شولتس (26 عامًا) من هوفنهايم والجناح يوليان براندت (23 عامًا) من باير ليفركوزن، وجميعهم لعبوا في مباراة السبت أمام نحو 80 ألف متفرج.

كما حافظ دورتموند على أفضل لاعبيه الذين تألقوا في الموسم الماضي لا سيما الجناح الإنكليزي المتألق جايدون سانشو الذي تهافتت عليه أبرز الأندية الأوروبية، المدافع السويسري مانويل أكانجي ولاعب الوسط البلجيكي أكسل فيتسل إضافة الى قائده ومحبوب جماهيره ماركو رويس.

وكانت المباراة مختلفة تماما عن مواجهة الموسم الماضي المجنونة، عندما دخل الكاسير بديلا وسجل ثلاثية في اخر عشر دقائق ليفوز دورتموند 4-3.

وشهدت المباراة تسجيل هدفين في أول ثلاث دقائق، فبعد 31 ثانية غط دفاع دورتموند في سبات عميق ليتابع فلوريان نيدرليشنر عرضية مقشرة من الدنماركي مادس بيدرسن بيسراه من المنطقة الصغرى داخل شباك السويسري مارفين هيتس.

رد الكاسير متابعا في الشباك كرة شتتها الحارس من مسافة قريبة بعد كرة مشتركة بين سانشو ورويس (3).

سيطر دورتموند على مجريات الشوط الاول مع عدة فرص امام دفاع قوي لاوغسبورغ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

لكن في الثاني، ومن فاصل مهاري لفيتسل على الجهة اليسرى، لعب عرضية لولبية اخطأ الحارس التشيكي توماش كوبيك القادم من رين الفرنسي في ابعدها، فتهيأت أمام سانشو الذي تابعها ارضية قوية في الشباك (51).

ومن خطأ جديد فادح من الحارس في تشتيت عرضية وصلت الى رويس، تابعها في المرمى الخالي مسجلا الهدف الثالث (57).

وتلاعب سانشو بالدفاع ليلعب عرضية داخل المنطقة سددها قوية الكاسير في الزاوية اليسرى العليا لمرمى اوغسبورغ (59). ولعب فيتسل عرضية مقشرة جميلة لبراندت تابعها بسهولة من مسافة قريبة هدفا خامسا (82). -(أ ف ب)