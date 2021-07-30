دوري أبطال آسيا: ربع ونصف نهائي شرق آسيا في كوريا الجنوبية

كوالالمبور – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة اعتماد إقامة مباريات ربع ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الشرق في مدينة جيونجو الكورية الجنوبية.

وأوضح الاتحاد القاري أن المباريات ستقام من جولة واحدة خلال الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتقام مباريات الدور ثمن النهائي اعتباراً من 14 أيلول/سبتمبر، حيث يلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب مع كاوازاكي فرونتال الياباني، ودايغو الكوري مع ناغويا غرامبوس الياباني، على أن يلعب في اليوم التالي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا الياباني مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

وأوضح الاتحاد القاري أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن مكان إقامة مباريات ربع ونصف نهائي منطقة غرب آسيا، وكذلك المباراة النهائية للمسابقة.

ويجمع ربع نهائي غرب آسيا الشارقة الاماراتي مع مواطنه الوحدة، والنصر السعودي مع تراكتور سازي تبريز الايراني، واستقلال طهران الإيراني مع الهلال السعودي، واستقلال دوشانبيه الطاجيكستاني مع بيرسيبوليس الإيراني.

وكان الاتحاد الاسيوي أعلن مطلع الشهر الحالي أنه سيعتمد خلال العام الحالي نظام المباراة الواحدة في مسابقة دوري أبطال آسيا اعتباراً من الدور ربع النهائي بدلاً من مباراتي ذهاب واياب.

وحدد الاتحاد الآسيوي تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لاقامة المباراة النهائية في ملعب من دول غرب آسيا بدل اقامة مباراتي ذهاب وإياب أيضاً كما كان مقرراً سابقاً.

واتخذ الاتحاد القاري هذا القرار “نظراً لحالة الشك المرتبطة بجائحة كوفيد-19 بالاضافة الى قيود السفر المفروضة في بعض دول القارة الآسيوية”.

وكانت المسابقة القارية الأهم توقفت ستة أشهر العام الماضي وعندما تم استئناف النشاط اقيمت المباريات بنظام التجمع واجريت المباريات الاقصائية بنظام المباراة الواحدة.– (أ ف ب)