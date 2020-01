دوري أبطال آسيا: نقل مباريات الى خارج الصين بسبب فيروس كورونا

كوالالمبور – أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاربعاء أن مباريات الاندية الصينية المقرر إقامتها على أرضها في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال آسيا، سيتم نقلها الى خارج البلاد وتُلعب كمباريات خارج الديار بسبب فيروس كورونا الذي يضرب الصين منذ أسابيع.

وجاء في بيان على موقع الاتحاد أن القرار اتُخذ بعد مشاورات مع الاتحاد الصيني للعبة “كإجراء احترازي لضمان سلامة ورفاهية اللاعبين والاندية المشاركة”.

Home matches of the Chinese clubs in the #ACL2020 Group Stage on Match Day 1, 2 and 3 will be rescheduled to be played as away matches!https://t.co/pCpHAqhk4S

