دوري أبطال أفريقيا: القرعة تضع الزمالك والترجي والمولودية في مجموعة صعبة

القاهرة – أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم عن مجموعة رابعة صعبة، ضمت ثلاثة فرق عربية هي الترجي بطل نسختي 2018 و2019 مع الزمالك المصري وصيف النسخة السابقة ومولودية الجزائر وتونغيت السنغالي.

وستكون مهمة الأهلي المصري حامل اللقب سهلة نسبياً إذ جاء في المجموعة الأولى مع المريخ السوداني وسيبمبا التنزاني، وفيتا كلوب من الكونغو الديموقراطية.

لكنها لن تكون كذلك للهلال السوداني وشباب يلوزداد بطل الجزائر في المجموعة الثانية التي تضم ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتوج بنسخة 2015، ومازيمبي من الكونغو الديموقراطية حامل اللقب خمس مرات.

أما ممثل المغرب الوحيد، الوداد البيضاوي، فثد حل في المجموعة الثالثة إلى جانب حوريا كوناكري الغيني، وكايزر تشيفس الجنوب أفريقي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

وتقام الجولة الأولى لدور المجموعات في 12 و13 شباط/فبراير المقبل، فيما تقام الجولة السادسة والأخيرة في التاسع والعاشر من نيسان المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في 17 تموز/يوليو المقبل. -(أ ف ب)