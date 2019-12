دوري أبطال أوروبا: الكبار لتفادي ريال مدريد في قرعة ثمن النهائي – فيديو

باريس – سيكون ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (13 مرة)، الفريق الذي يريد الجميع تفاديه في قرعة الدور ثمن النهائي الإثنين في مدينة نيون السويسرية.

فالنادي الملكي الذي أحرز اللقب للمرة الأخيرة عام 2018 في تتويج ثالث تواليا، هو أبرز الأسماء في المستوى الثاني من القرعة التي تقام في مقر الاتحاد القاري (ويفا) في سويسرا، بعدما حل ثانيا في ترتيب المجموعة الأولى خلف باريس سان جرمان الفرنسي.

Álvaro Morata and Saúl Ñíguez ensured Atlético ended their three-match winless run in the Spanish Liga.#UCL pic.twitter.com/hFZUoEBvZi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2019