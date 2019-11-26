دوري أبطال أوروبا: باتشواي والموقع الأساسي في تشلسي

لندن – صحيح أن البلجيكي ميتشي باتشواي يملك معدلات تهديفية مميزة، لكن المهاجم الدولي يجد صعوبة في اقناع المدرب فرانك لامبارد للعب في تشكيلة تشلسي الإنجليزي الأساسية.

سجل البلجيكي البالغ 26 عاما ثمانية أهداف هذا الموسم لبلاده وتشلسي في مختلف المسابقات، لكنه لم يحصل على فرصة خوض أية مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي أو دوري الابطال.

يسافر تشلسي الاربعاء الى أرض فالنسيا الاسباني الذي حمل باتشواي الوانه بين اب/اغسطس 2018 وكانون الثاني/يناير 2019، لكنه سجل للـ”خفافيش” ثلاثة أهداف فقط خلال الفترة التي أمضاها معه.

وسيضمن تشلسي تأهله الى دور الـ16 بحال فوزه الاربعاء، لكن من المستبعد ان يستهل باتشواي المواجهة.

انضم اللاعب المكنى “باتسمان” نسبة الى البطل الخارق “باتمان”، إلى تشلسي مقابل 33 مليون جنيه استرليني (43 مليون دولار) من مرسيليا الفرنسي في 2016. انذاك، وبفضل سمعة الهداف القاتل، كان من اوائل اللاعبين الذين يتعاقد معهم المدرب الايطالي أنتونيو كونتي.

لكنه لعب أدوارا ثانوية منذ بداية مشواره مع الـ”بلوز” وراء الاسبانيين دييغو كوستا وألفارو موراتا.

مذذاك الوقت، عمل الفريق اللندني على اعارته الى بوروسيا دورتموند الالماني، فالنسيا وكريستال بالاس الانكليزي.

ومع رحيل مواطنه النجم ادين هازار الى ريال مدريد الاسباني الصيف الماضي، فُتح الباب مجددا امام باتشواي، لكنه اصطدم بالتألق الكبير للمهاجم الشاب تامي ابراهام.

وبرغم عينه الثاقبة أمام المرمى، لا يزال باتشواي مهاجما بديلا في نظر لامبارد، القادم لانقاذ النادي الممنوع من التعاقدات بسبب مخالفات ادارية.

ومرة جديدة، اصبح مرشحا قويا لخوض رحلة إعارة جديدة لدى فتح باب الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

لكن برغم احباطاته، عبر البلجيكي أخيرا عن حبه للدوري الانكليزي “لا أعرف لماذا، ربما لأنني لم أكن أساسيا، إلا ان تشلسي فريقي وهو المكان الذي أشعر فيه كأني في بيتي. أحب هذا النادي كثيرا”.

خاض باتشواي 20 مباراة في الدوري مع تشلسي في موسمه الاول مسجلا خمسة أهداف، لكنه لعب مرة يتيمة أساسيا.

هدفه المتأخر ضد وست بروميتش ساهم باحراز الفريق لقب الـ”بريميرليغ” العام 2017، قبل أن يتخلى عنه النادي معارا الى دورتموند في كانون الثاني/يناير 2018.

توالت الإعارات، بينها مشوار ناجح الموسم الماضي مع كريستال بالاس قبل عودته مطلع الموسم الحالي الى فريق غرب العاصمة آملا في جذب مدربه الجديد الذي لعب لسنوات طويلا في خط وسط النادي.

لعب باتشواي 12 مباراة هذا الموسم مع تشلسي، فسجل خمس مرات بينها هدف ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة وهدف الفوز على ارض اياكس امستردام الهولندي في دوري الأبطال.

سجل ثلاث مرات أيضا مع منتخب بلجيكا في طريقه الى نهائي كأس أوروبا 2020، مرتان ضد سان مارينو ومرة ضد كازاخستان.

بعد المباراة ضد كازاخستان، ألمح مدرب “الشياطين الحمر” الاسباني روبرتو مارتينيز إلى وجوب ايجاد ناد يلعب بانتظام في صفوفه.

وقال مدرب ايفرتون الانكليزي السابق لصحيفة “هيت نيوزبلاد”: “لا يلعب بما فيه الكفاية في تشلسي. هذا مؤسف، ولو انه يسجل الكثير مع المنتخب الوطني”.

تابع “آمل في مشاركته أكثر، لاننا بحاجه اليه حقا… لكن عليه أن يلعب. وإلا يجب ايجاد الحلول”. – (أ ف ب)