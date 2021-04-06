دوري أبطال أوروبا: غنابري يغيب عن مواجهة باريس سان جرمان

ميونخ (ألمانيا) – سيغيب المهاجم الدولي سيرج غنابري عن مواجهة فريقه بايرن ميونيخ الالماني المرتقبة ضد باريس سان جرمان في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، بسبب معاناته من اوجاع في الحنجرة كما اعلن مدربه هانزي فليك الثلاثاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي عشية المباراة المقررة الاربعاء “بالنسبة الى سيرج، فهو يعاني من الالام في الحنجرة وسيغيب ايضا”.

وبغياب هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، فان فليك سيعتمد على الارجح على التشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة القمة في الدوري الالماني ضد لايبزيغ، على ان يشغل المهاجم الكاميروني اريك مكسيم تشوبو موتينغ مركز راس الحربة، فيما يلعب لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان على الاطراف. -(أ ف ب)