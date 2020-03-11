دوري أبطال أوروبا: فحص مبابي سلبي واسمه في تشكيلة لقاء دورتموند

باريس – أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء ان نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجمه الشاب كيليان مبابي لفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية، وأدرجه في تشكيلة لقاء ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح نادي العاصمة الفرنسية في بيان ان مبابي يعاني من التهاب اللوزتين، غداة كشف صحيفة “ليكيب” ان المهاجم البالغ من العمر 21 عاما خضع لفحص فيروس “كوفيد-19” الذي تسبب بأكثر من أربعة آلاف وفاة حول العالم، وأثر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية.

Kylian Mbappe has been tested for coronavirus, according to L'Equipe 😲 pic.twitter.com/2y4i8zHgPg — Goal (@goal) March 10, 2020

وبعدما أثارت وعكة مبابي شكوكا في إمكان خوضه مباراة دورتموند، والتي ستقام من دون جمهور بسبب المخاوف من تفشي الفيروس، كشف ناديه اليوم ان اسمه مدرج في تشكيلة لقاء ملعب “بارك دي برانس”.

وكان مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل أشار الثلاثاء الى ان الفريق “سينتظر ويرى” بشأن الدفع بمبابي في المباراة التي يسعى خلالها الفريق المضيف الى قلب خسارته 1-2 ذهابا.

ويفتقد سان جرمان مساء الأربعاء عددا من لاعبيه، أبرزهم قلب دفاعه وقائده البرازيلي تياغو سيلفا بسبب الإصابة، إضافة الى الظهير البلجيكي توما مونييه ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي للإيقاف.