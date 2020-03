دوري أبطال أوروبا: فحص مبابي سلبي واسمه في تشكيلة لقاء دورتموند

باريس – أكد نادي باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء ان نتيجة الفحص الذي خضع له مهاجمه الشاب كيليان مبابي لفيروس كورونا المستجد جاءت سلبية، وأدرجه في تشكيلة لقاء ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضح نادي العاصمة الفرنسية في بيان ان مبابي يعاني من التهاب اللوزتين، غداة كشف صحيفة “ليكيب” ان المهاجم البالغ من العمر 21 عاما خضع لفحص فيروس “كوفيد-19” الذي تسبب بأكثر من أربعة آلاف وفاة حول العالم، وأثر سلبا على العديد من الأحداث الرياضية.

