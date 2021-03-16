دوري أبطال أوروبا: هدف غير حياة كينغسلي كومان

برلين – تغيّرت حياة المهاجم الدولي الفرنسي كينغسلي كومان رأسا على عقب بتسجيله هدف الفوز لفريقه بايرن ميونيخ الألماني في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم الماضي.

بات الجناح الموهوب البالغ من العمر 24 عاما والذي عانى من كثرة الاصابات لفترة طويلة، في طريقه أخيرا إلى خوض موسم كامل مع النادي البافاري على الرغم من المنافسة الكبيرة في الخط الهجومي.

وقال كومان مؤخرا “ليس هناك شك، منذ ذلك اليوم في لشبونة، زادت ثقتي بنفسي وأنا ألعب بشكل أفضل” في إشارة إلى هدفه في مرمى فريقه السابق باريس سان جرمان في المباراة النهائية في العاصمة البرتغالية لشبونة في آب/أغسطس الماضي، مؤكدا اقتناعه بأن هذا الهدف “أعطاني أجنحة”.

لن يكون تواجده مؤكدا ضمن التشكيلة الاساسية الاربعاء ضد ضيفه لاتسيو الايطالي في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة، بعدما قطع العملاق البافاري شوطا كبيرا نحو ربع النهائي بفوزه الكبير 4-1 ذهابا قبل ثلاثة اسابيع في العاصمة روما. مع نجومه مثل سيرج غنابري ولوروا سانيه والبرازيلي دوغلاس كوستا، يجد المدرب هانزي فليك صعوبة في اختيار اللاعب الأساسي في التشكيلة.

وبما أن التأهل محسوم بالنسبة لحامل اللقب بنسبة كبيرة، فإن فليك يملك فرصة المداورة لإراحة بعض النجوم.

لكن كومان حاليا هو المفضّل لديه، ويقول فليك: “بالنسبة لي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه”، مضيفا “لقد اكتسب الثقة في قدراته. ما نريد أن نراه منه، يقوم به جيدا، وهو يساهم في العديد من الأهداف التي نسجّلها”.

سجّل كومان ستة أهداف هذا الموسم بينها ثلاثة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مع 13 تمريرة حاسمة.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أطاح بأتلتيكو مدريد بمفرده تقريبا (4-صفر) بتسجيله هدفين مع تمريرة حاسمة في المباراة الأولى من دور المجموعات. لكن فليك بخبرته النفسية، كبح جماحه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة بقوله: “قدم مباراة جيدة جدا، لكن التألق في مسابقة دوري الأبطال ليس كافيا”.

وأضاف “قلنا له: يجب أن تفعل ذلك في البوندسليغا، علينا أن نتوقع ذلك من لاعب بجودته أيضا في المسابقات الأخرى”.

قال كومان الذي انضم الى بايرن ميونيخ عام 2015 بعمر التاسعة عشرة فقط: “لقد نضجت كثيرا، اكتسبت الكثير من الخبرة، وأعتقد أنني في أفضل فترة في مسيرتي الاحترافية، وأنا أعرف جسدي جيدا”.

هذه بلا شك هي الملاحظة الأهم، للاعب صاحب موهبة مجنونة، لكن مسيرته الكروية المبكرة تأثرت كثيرا بسبب الإصابات. في عام 2018، أجبره تمزقان متتاليتان في أربطة الكاحل الأيسر على الغياب لما يقرب من تسعة أشهر، وحُرم من الاستدعاء إلى صفوف منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقتها رفع زملاؤه الحاليون في بايرن ميونيخ، كورنتان توليسو وبنجامان بافار ولوكاس هرنانديز كأس العالم في العاصمة موسكو.

يحلم كومان من الآن فصاعدا بصنع التاريخ من خلال الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي. ويقول في هذا الصدد: “مع هذا الفريق، يمكننا أن نترك بصمتنا في هذه الحقبة”، مضيفا “نحن شباب أو في سن النضج، لا يزال لدينا وقت. نستطيع ونريد الدفاع عن لقبنا”.

رئيسه التنفيذي كارل هاينتس رومينيغه أعلن بأنه “غير قابل للبيع”: “كينغسلي هو اليوم لاعب ذو مستوى عالٍ جدا، وهو ذو قيمة كبيرة لبايرن ميونيخ. غالبا ما يصنع الفارق، وفي اللحظات المهمة”.

يبقى أن نرى إلى متى سيبقى مصير خريج مدرسة باريس سان جرمان، مرتبطًا بالعملاق البافاري. وأكدت مجلة “كيكر” الألمانية، المقربة جدا من مصادر القرار النادي البافاري، ان الفرنسي المرتبط مع بايرن حتى عام 2023، رفض عرضا للتمديد حتى عام 2026.

لم تتسرب أي تفاصيل عن المفاوضات، لكن وفقًا لجدول الرواتب المقدرة في بايرن والذي نشرته قناة “سكاي” الألمانية في آذار/مارس الماضي، فإن كومان حاليا هو الأقل راتبا من بين الأجنحة الأربعة للنادي، حيث يتقاضى ثمانية ملايين يورو سنويًا، بعيدًا جدًا عن 18 مليون يورو لسانيه و12 مليون يورو لدوغلاس كوستا وتسعة ملايين لغنابري. -(أ ف ب)