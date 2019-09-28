دوري أبطال إفريقيا: بطل السنغال يرفض إرجاء مباراته ضد الزمالك

القاهرة – رفض نادي جينيراسيون بطل الدوري السنغالي لكرة القدم إرجاء مباراته في اياب الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال إفريقيا المقررة ضد مضيفه الزمالك المصري التي كانت مقررة السبت الى غد الأحد، ونقلها من القاهرة الى الاسكندرية، بعدما تم نقلها وتعديل موعدها لأسباب أمنية.

وكانت المباراة مقررة مساء السبت على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية من دون جمهور بطلب من السلطات الأمنية المصرية. لكن التقارير الصحافية المحلية تشير الى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة الى ملعب برج العرب في الاسكندرية، وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

لكن هذه الخطوة لم ترق للنادي السنغالي الذي نقل في بيان على موقعه الالكتروني عن المتحدث باسمه تالا فال قوله “كان من المقرر أن نخوض حصة تدريبية الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة كما يرد في نصوص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)”.

وتابع “بشكل مفاجئ، تلقينا (…) رسالة من الكاف بتاريخ الجمعة 27 أيلول (سبتمبر) تبلغنا بإرجاء المباراة الى الأحد 29 أيلول(سبتمبر)”.

وأضاف “كيف يمكن في 24 ساعة إرجاء مباراة؟ من المستحيل بالنسبة إلينا أن نتمكن من خوض هذه المباراة في الاسكندرية”، محذرا من أن الفريق يحتفظ بحقوقه “واذا كان ثمة حاجة الى ذلك، سنمضي حتى النهاية لطلب أن يكون كل شيء محترما للقوانين”.

من جهته، أفاد الزمالك عبر موقعه الالكتروني أن تحضيراته تقوم على أساس أن المباراة ستكون غدا في برج العرب. ونشر نادي القلعة البيضاء عبر موقعه الالكتروني التشكيلة التي استدعاها مدربه الصربي ميتشو “في المباراة المقرر لها غدا الأحد على استاد الجيش ببرج العرب”.

كما تعهدت إدارة النادي المصري دفع تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب، بحسب ما نقل الموقع عن رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وكان الفريق السنغالي حقق الفوز على أرضه ذهابا 2-1، ويجد نفسه أمام فرصة نادرة لبلوغ دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، وهو ما حققه فريق من بلاده للمرة الأخيرة العام 2004. -(أ ف ب)