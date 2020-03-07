دوري المحترفين: أندية تنفق مليونا للحصول على 60 ألف دينار!

تيسير محمود العميري

عمان – لم تكد بطولة دوري المحترفين لكرة القدم تنطلق في يومها الأول، حتى اعترض مسارها “مطب” من العيار الثقيل، تمثل في حدوث أخطاء تحكيمية مؤثرة لا سيما في مباراة الجزيرة والحسين إربد، بالإضافة إلى الإعلان عن الجوائز المالية التي شهدت انخفاضا ملموسا في قيمتها، تناسب مع حالة “التقشف” التي أعلن عنها اتحاد كرة القدم في جلسته الأخيرة يوم الأربعاء الماضي، نتيجة عدم وجود راع لأهم بطولات كرة القدم الأردنية، بخلاف ما جرت عليه العادة في المواسم العشرة الماضية منذ بدء تطبيق الاحتراف، وعقب إنتهاء عقد الرعاية مع مجموعة المناصير مع نهاية العام الماضي.

وتداعت الأندية بطلب من نادي الجزيرة لعقد جلسة مشاورات فيما بينها يوم غد، وقد وضعت “الأخطاء التحكيمية” و”الجوائز المالية” على رأس جدول أعمالها، فيما لم يتضح فيما إذا كانت الأندية ستطالب بعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة للاتحاد كما يتردد.

ولم تعهد الكرة الأردنية غيابا للرعاية بهذا الشكل، لا سيما ما يتعلق ببطولة دوري المحترفين، حيث اعتقد كثيرون بأن غياب الرعاية عن بطولتي درع الاتحاد وكأس الكؤوس تباعا اللتين اختتمتا الشهر الماضي، ربما يكون بسبب توفير الرعاية لبطولتي الدوري وكأس الأردن، لكن الأمر لم يحدث ما فرض جملة من الاسئلة تتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل.

فقد تساءل المتابعون عن أسباب عدم قدرة الاتحاد على جلب راع أو رعاة خلال الأشهر الماضية بعد إنتهاء عقد مجموعة المناصير في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ولماذا عجز أعضاء الاتحاد ولجانه خصوصا المعنية بالتسويق في الترويج لبطولة الدوري كمنتج يمكن أن يعود بالربح على المستثمر؟، وهل هناك ما يلوح في الأفق من إتفاقيات رعاية يمكن أن تبدد القلق والمخاوف؟، وما هو مصير مبلغ 193 ألف دينار “بدل حقوق البث والرعاية”، الذي كان كل ناد من أندية المحترفين يتقاضاه على دفعات شهرية؟، وهل جرى تعديل لائحة العقوبات فيما يتعلق ببند الغرامات طالما أن قيمة الجوائز المالية انخفضت بشكل حاد هذا الموسم؟.

كثيرة هي الأسئلة التي طرحت وما تزال تطرح بعد إنطلاق الجولة الأولى من دوري المحترفين، من دون الحصول على إجابات كافية، ما يفرض على الأمانة العامة لاتحاد الكرة الالتقاء بالأندية والاعلام على حد سواء لوضع النقاط على الحروف.

وحسب ما أعلن عنه الاتحاد رسميا، فإن بطل كأس الأردن سيحصل على مبلغ 30 ألف دينار بدلا من 57 ألفا، فيما يحصل الوصيف على 15 ألفا عوضا عن 30 ألف دينار سابقا. كما سيحصل بطل الدوري على مبلغ 60 ألف دينار عوضا عن 120 ألف دينار، فيما أصبح الثاني يتلقى 30 ألف دينار بدلا من 80 ألف دينار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 15 ألف دينار بدلا من 35 ألف دينار، فيما تم إلغاء جوائز المراكز الرابع “15 ألف دينار” والخامس “12.5 ألف دينار” والسادس “7.5 الآف دينار”.

ووفق ما سبق فإن الاتحاد خصص مبلغ 45 ألف دينار لبطل الكأس ووصيفه بدلا من 87 ألف دينار، و105 الآف دينار لأول وثاني وثالث الدوري بدلا من 270 ألف دينار، كما منح 25 ألف دينار لبطل ووصيف الدرع “15+10″، ومثلها لبطل ووصيف بطولة كأس الكؤوس، ما يعني أن الاتحاد خصص 200 ألف دينار كجوائز مالية لبطولاته الأربع الكبرى، بدلا من 407 آلاف دينار “التخفيض وصل إلى النصف تقريبا”.

وتساءل كثيرون عن جدوى إنفاق بعض الأندية نحو مليون دينار، للحصول على لقب بطولة الدوري وجائزته المالية ومقدارها 60 ألف دينار، والتي لا تغطي عقد احتراف لاعب واحد، او مجمل العقوبات التي تتخذ بحق جماهير النادي، لا سيما وأن عداد العقوبات سيبدأ بالدوران مع أول مباراة للفريق بالدوري. مسألة مهمة أخرى تثير قلق الأندية، وتتمثل في الأخطاء التحكيمية التي كلفت وتكلف الكثير لفرق يبدو الجزيرة أبرز ضحاياها حتى الآن، وهو الأمر الذي سيجعل الأندية تسارع إلى طلب حكام من الخارج على نفقتها رغبة منها في عدم الوقوع ضحية لأخطاء الحكام المحليين الذين ظهر بعضهم بشكل مهزوز، وسط تساؤلات عن أسباب ذلك، وفيما اذا كان الأمر يتعلق بانشغال ذهن الحكم بحقوقه المالية التي في ذمة الاتحاد ولم يتم صرفها بعد، وتسببت في وقت سابق في “إضراب” بعض الحكام عن التدريب او ادارة المباريات في بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان.

وليس مفهوما كيف ستدبر الأندية أمورها، في ظل زيادة المصروفات او حتى بقائها على وتيرتها المرتفعة منذ سنوات، فيما يبدو أن الايرادات ستقل بشكل ملحوظ، بل أن المصروفات ستزيد أكثر إذا ما فعّلت الأندية خيار الحق في طلب حكام من الخارج لست مباريات خلال الموسم، في الوقت الذي تبدو فيه مدرجات الملاعب شبه خاوية من المتفرجين حتى في المباريات الجماهيرية.

الصورة اليوم بعيدا عن التشاؤوم.. مدرجات خالية.. جوائز مالية منخفضة ورعاية غائبة.. أخطاء تحكيمية مؤثرة.. ديون تطارد الأندية.