دوري المحترفين بين مطرقة الايقاف وسندان “كورونا”

مصطفى بالو ومحمد عمّار

عمان – أبدت اندية المحترفين التزاما كبيرا بتطبيق الاجراءات الحكومية الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبدت ملاعبها “خاوية على عروشها”، من تدريبات فرقها الكروية لمختلف الفئات العمرية، بعد ان كانت قبل أيام قليلة، تعج بالحيوية والنشاط والتدريبات، التي كانت تتوزع بين فرقها على تلك الملاعب.

“الغد” تجولت بين أورقة مقار الاندية وملاعبها، ووجدت حالة من الصمت الرهيب تخيم على المكان، ما جعلها تطرح عددا من التساولات في السطور التالية:

سلامة الوطن والمواطن

ترجمت الأندية الرياضية نتيجة التزامها بتطبيق الاجراءات الحكومية على اركانها، أعلى درجات المسؤولية الوطنية، وكأنها تقول “يفنى كل شيء وتبقى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

ووجهت الأندية رسائل توعوية للقيام بدورها الوطني الاجتماعي الانساني، الى جانب مهمتها الرياضية، واتخذت دورا رقابيا نحو اركانها من خلال متابعة تنفيذ الاجراءات، وتواصلت مع المسؤولين الفنيين والطبيين في تنفيذ خططها خلال فترة التوقف او الراحة السلبية.

وانشغلت الاندية في تقديم خطط تدريبات فردية منزلية تتماشى مع الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، وتبحث عن جاهزية لاعبيها بين سطور تلك الخطط، وتواصل المسؤولون مع اللاعبين عبر وسائل الاتصالات الحديثة، فضلا عن تقديم الارشادات الصحية واساليب التغذية، في الوقت الذي بقيت في مخيلتهم العديد من الاسئلة التي تبحث عن اجابات وفي مقدمتها استئناف دوري المحترفين، أم التوجه الى الالغاء؟، وهل تكفي التدريبات الفردية لتجهيز اللاعبين بالصورة التي تسمح بالظهور الطيب فيما لو استؤنف الدوري؟.

اللاعبون مشاريع وطنية

إنصهر لاعبو الاندية في مختلف الرياضات في بوتقة الواجب الوطني، وساهم النجوم في تمرير القرارات الحكومية عبر رسائل توعوية وطنية، حيث ساهموا من خلال نشر الصور والفيدوهات عبر المواقع الخاصة بأنديتهم عبر شبكات التواصل الإجتماعي، او من خلال رسائل توعية مجتمعية التي بثها العديد من مسؤولي الاعلام والتوجيه المعنوي في مختلف الاجهزة الامنية، وطالبوا من خلالها على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الحكومة والمكوث في البيوت للحد من إنتشار “كوفيد 19”.

الدوري في مهب الريح

عندما توجهت “الغد” بطرح الاسئلة على العديد من رؤساء وإداريي ومدربي ولاعبي اندية المحترفين، كانت إجابتهم تحمل بين طياتها البحث عن المجهول فيما يخص استئناف مباريات الدوري، او الغاءه، ما يعني ان الاندية لا تعرف مصيرها، في ظل تفشي الفيروس المستجد في اغلب دول العالم، ولكنها كانت تجيب بأننا ملتزمين بالاجراءات الحكومية وما يصدر عنها من قرارات خلال هذه المرحلة الصعبة على جميع المستويات، ضارعين الى الله عز وجل ان يرفع البلاء عن البلاد.

وللاجابة عن مصير دوري المحترفين بين مطرقة التأجيل وسندان الالغاء، يمكن الغوص في بحر الاحداث الرياضية عامة والكروية خاصة في ارجاء العالم.

فبعد قرارات بتأجيلات متتابعة للدوريات العالمية الكبرى، وقرار الاتحاد الدولي بتأجيل كأس أمم اوروبا وكوبا أميركا الى العام المقبل 2021، والتصفيات القارية قاطبة المؤهلة الى مونديال قطر 2022، فإن المؤشرات لا تدل على توجهات محددة حتى الآن سواء بالغاء الدوري او الاستمرار في تأجيله حتى إشعار آخر، خاصة مع بدء العد التنازلي لبداية شهر رمضان المبارك، وان كان الوضع العام في الوطن يؤكد على إمكانية انسحار الفيروس المستجد، في ظل الاجراءات الحكومية الوقائية الصارمة التي لاقت استحسانا محليا وعربيا وعالميا.

موقف الاندية يتأزم، وقبل أيام من تطبيق القرارات الحكومية الاحترازية وتفعيل قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا، كانت المواجهة على اشدها بين اتحاد الكرة واندية المحترفين التي اتخذت قرارا بإجماع 11 ناديا بتعليق مشاركتها بأنشطة كرة القدم، وعزت الاسباب مجتمعة الى معاناتها المالية وطالبت بمستحقاتها لدى اتحاد الكرة، الى جانب رفع قيمة مستحقاتها السنوية الى 250 الف دينار لكل ناد، وجملة من المطالب وضعتها على طاولة نقاش اتحاد الكرة لتحقيق مطالبها بما يمكنها من الاستمرار قبل الانهيار.

في المقابل، اتحاد الكرة الذي رد بالوعيد والتهديد، ما لبث إلا وان جلس على طاولة الحوار مع اندية المحترفين لاحتواء الموقع، في ظل “رسائل من تحت الماء” وصلت إلى اتحاد الكرة بضرورة العودة عن اسلوب التهديد والوعيد واستيعاب الاندية ومطالبها، بما يعيد اللحمة الى رموز الكرة الأردنية.

وخرج الحوار بين اتحاد الكرة والاندية بخريطة طريق للمرحلة المقبلة، وتشكيل رابطة الاندية، إلا انها اصطدمت من جديد بفيروس كورونا الذي بعثر المشهد من جديد، لتعود الامور لنقطة البداية، بانتظار ما ستؤول اليه الامور في المرحلة المقبلة، مع الاجراءات الحكومية فيما يخص الحد من انتشار كوفيد 19، ولكن بقيت معاناة الاندية المالية قائمة، فيما قبل وبعد، خاصة انها تأثرت بالقرار السابق لاتحاد كرة القدم بتأجيل الدوري لثمانية شهور، والذي كبدها مزيدا من الخسائر المالية، وراكم الديون على كاهلها، خاصة ان الاندية بقيت مستمرة في تعاقداتها وتدريباته وصرف مستحقات لاعبيها وأجهزتها الفنية والادارية بشكل مستمر، لنجد ان الضحية اولا وأخيرا هي الاندية، التي إعتادت على تلقي الدعم من اتحاد كرة القدم على شكل بدل حقوق رعاية وبث تلفزيوني، من دون ان تبحث عن موارد دخل ثابتة، وتركتها في اللحظة الاخيرة تواجة مصيرها وتطالبها بالبحث عن رعاة.

رابطة أندية المحترفين

وهنا تطرح “الغد” تساؤلا: هل اندية المحترفين تملك القدرة على تشكيل رابطة الاندية والقيام بأعباءها؟، لا سيما وأنها كانت بصدد عقد إجتماع ثالث في مقر نادي السلط يوم الثلاثاء الماضي للبحث في أمر الرابطة وغيرهما من الامور التي تهم الأندية، ولعل هذا السؤال هو الذي يتصدر المشهد الحالي بين اتحاد الكرة واندية المحترفين، اذ ان الاجتماع الاخير خلص بالبحث عن الخوض مع الجهات الحكومية المختصة للمساعدة في حل المشاكل المالية للاندية، وكذلك تشكيل رابطة المحترفين، وتستلهم من التجربة الاوروبية فكرة تطبيق رابطة الاندية، والمداخل التي تغذي ارصدة تلك الاندية من خلال الرعاية وعوائد البث التلفزيوني، فهل تسطيع انديتنا المحلية ان تستقطب الرعاة وتدير المنافسات؟، خصوصا وان الاندية ذاتها عجزت عن تسويق نفسها للشركات والرعاة خلال الفترة الماضية باستثناء ناديي الوحدات والفيصلي إلى حد ما.

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