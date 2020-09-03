دوري المحترفين يستأنف الخميس وقمة في انتظار الوحدات والرمثا

تيسير محمود العميري

عمان – كما هو معلوم، فقد جرت حتى الآن 27 مباراة بدوري المحترفين لكرة القدم من أصل 132 مباراة مفترضة، تشكل ما مجموعه 4.5 جولة من إجمالي 22 جولة موزعة على مرحلتي الذهاب والإياب.

المباريات الملعوبة شهدت تسجيل 77 هدفا بمعدل 2.81 هدف في المباراة، ما يوحي برقم تهديفي معقول، حتى وإن تذبذبت نسبة التسجيل بين الفرق؛ حيث سجل الوحدات “الأقوى هجوما” 15 هدفا في 4 مباريات بمعدل وصل إلى 3.75 هدف في المباراة، قابله كل من الأهلي والسلط “الأضعف هجوما”، بعد أن سجل كل منهما هدفين في 5 مباريات بمعدل 0.20 هدف في المباراة.

وتكشف الأرقام جملة من الحقائق المتعلقة بالجانب التهديفي، التي قد تساعد المعنيين على إدراك ما حصل قبل أن تخرج الفرق من المربع الأول لعمر البطولة؛ إذ إن الفرق سجلت 43 هدفا في الشوط الثاني “55.84 %” مقابل 34 هدفا في الشوط الأول “44.16 %”.

وعند الرجوع إلى دقائق اللعب في الشوط الأول، فإن أول 15 دقيقة شهدت تسجيل 9 أهداف من أصل 34 هدفا بنسبة 26.47 %، في حين أن أول 15 دقيقة من الشوط الثاني شهدت تسجيل 14 هدفا من أصل 43 هدفا بنسبة 32.55 %، وتم تسجل 13 هدفا خلال دقائق اللعب من 16-30 من زمن المباراة، وخلال الفترة نفسها من الشوط الثاني “من الدقيقة 61 إلى 75” تم تسجيل 11 هدفا.

ربع الساعة الأخير من زمن الشوط الأول شهد تسجيل 12 هدفا، قابله تسجيل 13 هدفا خلال الدقائق من 76 إلى 90، ويضاف لها 5 أهداف سجلت في الوقت بدل الضائع، ما يشير إلى أن 18 هدفا سجلت في الوقت المتأخر من زمن المباراة بنسبة 23.37 %.

ربما يرى الكثيرون أن اللاعب يكون في أفضل حالاته وقمة تركيزه في الثلث الأوسط من زمن المباراة “من الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 60″، ونجد في هذه الحالة أنه تم تسجيل 26 هدفا بنسبة 33.76 %، لكن كثيرا من المدربين يجدون مشكلة في أول وآخر ربع ساعة من زمن المباراة، لأن بعض اللاعبين لا يكونون حاضرين ذهنيا وغير قادرين على التفكير والتصرف السليم في المواقف الصعبة والحرجة، ولذلك فإن بعض اللاعبين قد يتأخرون كثيرا في دخول أجواء المباراة، كما أن كثيرا من اللاعبين بسبب لياقتهم البدنية لا تسعفهم العب بالمستوى والتركيز ذاتهما حتى صافرة النهاية، لأنهم يفتقدون للتوافق العضلي والعصبي معا، وتدفع فرقهم ثمنا باهظا نتيجة تسجيل هدف متأخر أسهم في تغيير النتيجة.

جدول ترتيب فرق دوري المحترفين



ربما سهر بعض اللاعبين حتى ساعات الصباح لأسباب مختلفة، ومعاناتهم من هموم عائلية ومصاعب مالية، يضاف لها عدم التفات بعض المدربين كثيرا لجانب الإعداد الذهني، كلها أمور تسهم في عدم قدرة اللاعبين على حسن التصرف في المواقف الصعبة وكيفية التحرك بوعي داخل الملعب، وبالتالي الخروج بنتائج سلبية يدفع المدربون ثمنها في نهاية المطاف.

استئناف الدوري

عندما قرر اتحاد كرة القدم في العشرين من شهر آب (أغسطس) الماضي، تعليق مباريات دوري المحترفين، بعد حدوث 8 إصابات بفيروس كورونا بين لاعبين وإداريين في النادي الفيصلي، تباينت التوقعات بشأن مصير الدوري، فيما إذا كان سيتم استئنافه أم سيتم اللجوء إلى الإلغاء؟

عند ساعة متأخرة من أول من أمس، أصدر الاتحاد برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية، بيانا رسميا حمل قرارا باستئناف الدوري يوم الخميس 10 أيلول (سبتمبر) الحالي، مع انتهاء فترة التعليق الاحترازية التي استمرت لـ14 يوماً، وعقب تراجع مستوى الخطورة، استناداً إلى مصفوفة الإجراءات في خطة الطوارئ، ما يحقق الأولوية الرئيسية لدى الاتحاد والمتمثلة بسلامة أركان اللعبة والمجتمع المحلي.

وكانت لجنة الطوارئ للاتحاد خلال اجتماعها مساء أول من أمس، قررت عودة منافسات دوري المحترفين، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، يتضمن تعزيز الرقابة خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب تخفيض أعداد الكوادر التنظيمية، إلى الحد الأدنى في الملاعب.

كما وجه سمو الأمير علي، بالمراجعة الدورية والمستمرة وتطوير خطة الطوارئ المعتمدة، وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي في المملكة، وبما يتناسب مع استمرارية دوري المحترفين، في ظل الإجراءات الحكومية المتعبة محليا، للتعامل مع الجائحة، وتحديد آلية وإجراءات جديدة لتعليق المنافسات أو استمرارها.

مواعيد المباريات المؤجلة من الجولة 5

وطبقا لذلك، فقد تم تحديد مواعيد المباريات الثلاث المؤجلة من الجولة الخامسة على النحو الآتي: