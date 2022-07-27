دوري المحترفين يعاني ضعف “إنتاجية” المهاجمين

يحيى قطيشات – الهداف عملة نادرة؛ والفريق الذي يملك لاعبا هدافا قناصا يكون في قمة إبداعاته؛ ويستطيع ترجمه فرصه على مرمى المنافس إلى أهداف مؤثرة وبنسبة جيدة، ما يعزز حظوظه بنتائج لافتة.

ويعاني دوري المحترفين منذ سنوات من غياب الهدافين؛ وخصوصا المحليين؛ وتشير قائمة الهدافين في “دورينا” للسنوات الأخيرة إلى استحواذ المهاجمين الأجانب على نصيب الأسد في قائمة الهدافين وكان آخرهم مهاجم فريق السلط وانجا في الموسم الماضي برصيد 14 هدفا، وأصبحت الخيارات الوطنية في هذه الناحية المهمة شحيحة للغاية.

ولعلها ظاهرة تتطلب الوقوف عندها كثيراً، خاصة أن مؤشر الموسم الحالي تجاوز المرحلة الأولى؛ ويدخل اليوم إلى النصف الأخير.

مع نهاية منافسات مرحلة الذهاب؛ تم تسجيل 164 هدفا في 66 مباراة بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة.

وإذا كانت نسبة تسجيل الأهداف جيدة، نجد أن صدارة الهدافين في قبضة مهاجم الصريح (الحسين حاليا) محمد أبو عرقوب؛ ومهاجم شباب الأردن البرازيلي دوجلاس، برصيد 5 أهداف لكل منهما وبمعدل أقل من نصف هدف في المباراة الواحدة؛ فيما سجل كل من مهاجم شباب العقبة الجزائري أسامة عقار، ولاعب الفيصلي مجدي عطار 4 أهداف؛ وهذا واقع مرير للكرة الأردنية يحتاج لوقفة جادة ودراسة الأسباب بحثا عن إيجاد حلول شافية.

وتزداد أزمة المهاجم المحلي الهداف من موسم إلى آخر، وبعدما كانت الملاعب والأندية الأردنية غنية بالعديد من اللاعبين الموهوبين والمميزين على مستوى خط المقدمة؛ من أمثال جريس تادرس وجهاد عبد المنعم ومحمود شلباية وأحمد هايل ونارت يدج وعارف حسين وغيرهم من المواهب الوطنية.

وساهم احتراف العديد من اللاعبين خارج الوطن في غياب الهدافين عن دوري المحترفين؛ خصوصا موسى التعمري ويزن نعيمات وعلي علوان وعمر هاني.

ويقول هداف المنتخب الوطني ونادي الحسين إربد السابق عارف حسين: “إن الكرة الأردنية تعاني حاليا شح إنتاج مهاجمين متميزين، وهو أمر يؤثر على المنتخبات الوطنية والأندية.

ويرى عارف حسين الذي يعتبر أحد أبرز هدافي الكرة الأردنية، أن الأندية والمنتخبات مطالبة بالتخصص في التدريبات، خاصة فيما يتعلق بالمهاجم الذي يحتاج لتدريبات خاصة تساعده على تعزيز موهبته.

وأكد عارف في تصريح لـ”الغد” أن الكرة الأردنية تزخر بالمواهب الهجومية، لكنها تحتاج إلى صقل وتدريب.

الدبور في الصدارة

“الدبور” صاحب رقم الأكثر حصولا على لقب الهداف في تاريخ الدوري (4 مرات والرصيد التهدفي 24 هدفا).

يتذكر التاريخ نجم الفيصلي والمنتخب الوطني الكابتن جريس تادرس “الدبور” صاحب الرصيد التهدفي الأكثر في تاريخ الدوري الأردني عندما توج هدفا للدوري العام 2000 برصيد 24 هدفا، وعلى إثرها توج تادرس هدافا للعرب لموسم 2000-2001؛ ونال جائزة الحذاء الذهبي التي تمنحها مجلة الحدث الرياضي اللبنانية.

ويعد “الدبور” اللاعب الوحيد الذي نال لقب هداف الدوري 4 مرات في تاريخ مسابقة الدوري وذلك في الأعوام 1993 برصيد 13 هدفا، والعام 1994 برصيد 19 هدفا، والعام 1996 برصيد 13 هدفا، والعام 2000 برصيد 24 هدفا.