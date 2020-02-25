دوري الناشئين يبشر بمستقبل مشرق للتايكواندو

خالد المنيزل

عمان – يعتقد رئيس اللجنة الفنية باتحاد التايكواندو تيسير أبو لبدة، أن البداية الأولى لانطلاق الدوري لفئة الشباب تبشر بمستقبل مشرق للعبة، من الناحيتين الفنية والإدارية، إلى جانب التطور الكبير على مستوى الحكام وزيادة المتابعة الجماهيرية.

ويؤكد أبو لبدة أن كافة الكوادر الإدارية التي تعمل في التنظيم باتت على درجة عالية من التميز، بعد التركيز على الإيجابيات والبعد عن السلبيات، وأصبح كل فرد يعرف دوره تماما، الأمر الذي أدى إلى تكامل العمل والخروج بمنتج عالي الجودة والدقة.

ويضيف: “من الناحية الفنية دفعت الأندية بلاعبيها المميزين من أجل المنافسة، والحصول على النقاط التي تمنحها المنافسة على المراكز المتقدمة على مستوى الأندية أو على مستوى الوصول إلى صفوف المنتخبات الوطنية”.

من جانبه، يرى الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، أن التجربة الأولى قد نجحت من خلال بطولة فئة الناشئين تحت 17 عاما، بانتظار الجولة الأولى من فئة تحت 15 عاما التي تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ويضيف: “ما يميز التصفية المشاركة الواسعة من لاعبي المراكز، والمتابعة الجماهيرية التي رافقت نزالات البطولة، والتي أخرجت نهائياتها بصورة ملفتة للنظر وكأنها بطولة على المستوى الدولي، وهذا الأمر انعكس إيجابا على كافة الكوادر التي سيكون لها دورا كبيرا في الإشراف على تنظيم التصفيات الآسيوية المقبلة في عمان خلال الفترة من 10-12 نيسان (ابريل) المقبل”.

ويسجل لاتحاد اللعبة السير قدما في خطته السنوية بمواعيدها، الأمر الذي يعني أن هناك إصرارا على إنجاز كافة الأمور بمواعيدها، من اجل البناء على أرضية صلبة في المستقبل، والاستعداد بقوة للمشاركة في أولمبياد الشباب الذي سيقام في دكار خلال العام 2022، وسيكون للتايكواندو حضور مميز فيه.

الفارس يغرد وحيدا

ما يزال مركز الفارس يعتلي القمة ويكسب الرهان ويغرد وحيدا في القمة، من خلال اعتلاء لاعبيه ولاعباته أغلب الأوزان، حيث حصد مركز الفارس المركز الأول في دوري الناشئين محققا 16 ميدالية ملونة ليصعد منصة التتويج بصفة البطل.

وحملت الغلة تسع ذهبيات للفارس عن طريق: ليث الرواشدة ومحمد الشعلان وتامر العبـادي وملك حياصات وحلا ملـكاوي ولين الرواشدة وسارة أبو الحاج ويارا ياسـين ورؤى مسامح، وفضيتين بواسطة فاطمة الخطيب وزينة الكباريتي، و5 برونزيات عن طريق عمر جابر وخالد رائد وسلمى القاسم ومريم سمارة ومطيع الكباريتي.

وبشكل عام لا توجد منافسة على المركز الأول، وانما المنافسة ستكون على المركزين الثاني والثالث، من مراكز وأندية عصفور والنخبة وأشبال الشمال والبركان وخلدا وغيرها من الأندية الأخرى المشاركة.

وبحسب تعليمات الدوري الذي يتكون من ثلاث جولات، سيكون اللاعب الحاصل على أعلى مجموع من النقاط في نهاية الدوري هو المصنف الأول ولاعب المنتخب في هذا الوزن، كما سيكون مدرب المركز الذي يخطف النقاط الأكثر لكل فئة هو مدرب النتخب الوطني لهذه الفئة.

وجاءت فكرة استحداث الدوري لاكتشاف وجوه جديدة ترفد عناصر المنتخبات الوطنية.