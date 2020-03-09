دوري “طائرة” الأولى ينطلق السبت وشباب الحسين يقترب من لقب الناشئين

عمان – الغد– يفتتح فريقا شباب مرصع والطوال الجنوبي، عند الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل، مباريات دوري أندية الدرجة الأولى بالكرة الطائرة، والذي يشارك فيه 13 فريقا، تم تقسيمهم الى 4 مجموعات وفق التالي:

المجموعة الأولى، وضمت فرق: شباب مرصع، الطوال الجنوبي، مليح والمهندسين.

المجموعة الثانية، وضمت فرق: التعاون ودير علا وعابل.

المجموعة الثالثة، وضمت فرق: المحطة والنقع والمشوار.

المجموعة الرابعة، وضمت فرق: بيت إيدس وضرار وصما.

ويلعب الدور الأول، وفق نظام المجموعات، بحيث ينتقل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، بحيث يلعب أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الثانية مع أول المجموعة الثالثة، ويلعب الفائزان على اللقب والمركز الثاني، بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، ويصعد الفائزان بالمركز الأول والثاني إلى الدوري الممتاز.

وكان اتحاد اللعبة، قد التقى مندوبي الأندية في وقت سابق، وتم اجراء قرعة توزيع المجموعات، والاستماع لوجهة نظرها بشأن موعد انطلاق الدوري، وبشكل عام فإن المستوى الفني للفرق ما يزال غامضا، خاصة وأن معظم الفرق اعتمدت سابقا على لاعبين كبار، ومن لاعبي الدوري الممتاز، وهذا يعني أن الفريق القادر على تسجيل 8 لاعبين جيدين، سيكون قادرا على المنافسة بقوة على اللقب والوصيف، ونصف الفرق بشكل عام ستلعب الدوري دون تكلفة، نظرا لعدم وجود هبوط، خاصة وأنه لا توجد فرق درجة ثانية.

دوري الناشئين

أحكم فريق شباب الحسين، سيطرته على صدارة دوري الناشئين ورفع رصيده الى 17 نقطة، بعد أن تخطى عقبة الكرمل أول من أمس بالفوز عليه بنتيجة 3-1، ليقترب من التتويج باللقب يوم السبت المقبل، بينما تجمد رصيد الكرمل عند 14 نقطة، وهو نفس رصيد الوحدات الذي سيواجه شباب الحسين، فيما العودة رابعا برصيد 12 نقطة، والمشارع برصيد 4 نقاط، وعيرا بدون نقاط.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة يومي السبت والأحد المقبلين، وفق التالي:

ويلعب الدور الأول، وفق نظام المجموعات، بحيث ينتقل أول وثاني كل مجموعة للدور الثاني، بحيث يلعب أول المجموعة الأولى مع أول المجموعة الرابعة، وأول المجموعة الثانية مع أول المجموعة الثالثة، ويلعب الفائزان على اللقب والمركز الثاني، بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، ويصعد الفائزان بالمركز الأول والثاني إلى الدوري الممتاز. وكان اتحاد اللعبة، قد التقى مندوبي الأندية في وقت سابق، وتم اجراء قرعة توزيع المجموعات، والاستماع لوجهة نظرها بشأن موعد انطلاق الدوري، وبشكل عام فإن المستوى الفني للفرق ما يزال غامضا، خاصة وأن معظم الفرق اعتمدت سابقا على لاعبين كبار، ومن لاعبي الدوري الممتاز، وهذا يعني أن الفريق القادر على تسجيل 8 لاعبين جيدين، سيكون قادرا على المنافسة بقوة على اللقب والوصيف، ونصف الفرق بشكل عام ستلعب الدوري دون تكلفة، نظرا لعدم وجود هبوط، خاصة وأنه لا توجد فرق درجة ثانية. أحكم فريق شباب الحسين، سيطرته على صدارة دوري الناشئين ورفع رصيده الى 17 نقطة، بعد أن تخطى عقبة الكرمل أول من أمس بالفوز عليه بنتيجة 3-1، ليقترب من التتويج باللقب يوم السبت المقبل، بينما تجمد رصيد الكرمل عند 14 نقطة، وهو نفس رصيد الوحدات الذي سيواجه شباب الحسين، فيما العودة رابعا برصيد 12 نقطة، والمشارع برصيد 4 نقاط، وعيرا بدون نقاط. وستقام مباريات الجولة الأخيرة والحاسمة يومي السبت والأحد المقبلين، وفق التالي: السبت (14-3): الكرمل مع المشارع عند الثانية عشرة ظهرا بقاعة مدينة الحسن في إربد، عيرا مع وادي موسى عند الرابعة مساء، بقاعة وادي موسى.

الأحد (15-3): العودة مع البقعة عند الساعة الرابعة مساء، بقاعة قصر الرياضة، يليها بذات القاعة مباراة شباب الحسين مع الوحدات عند السادسة مساء.