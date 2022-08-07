دوري ناشئات كرة القدم تحت 15 عاما ينطلق غدا

عمان – الغد- تنطلق يوم غد الإثنين منافسات دوري الناشئات تحت 15عاما لموسم 2022، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وتشهد الجولة الأولى مواجهة الاتحاد مع البترا عند الخامسة عصرا، فيما يلتقي الأهلي نظيره الأرثوذكسي بنفس التوقيت.

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وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين حسب ترتيبهم خلال موسم 2021، وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من مرحلتين ذهابا وإيابا، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.