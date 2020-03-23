دور الأزياء العالمية تحارب فيروس كورونا

وكالات-الغد-أعلنت دار Christian Siriano للأزياء، الشهيرة بين النجمات والتي مقرّها في مدينة نيويورك، أنها ستحوّل ورش عملها المتخصصة لتصميم وتنفيذ الأزياء الفاخرة إلى تصنيع أقنعة الوقاية التي يحتاجها عمّال الرعاية الصحيّة في مدينة نيويورك.

وقد كشف المصمم سيريانو عن هذه الخطوة عبر صفحته على موقع “تويتر”، مشيراً إلى جهوزيّة فريقه للعمل من منازلهم في هذا المجال. ومن المتوقع أن يتمكن الفريق المكون من 10 عمال من إنتاج عدة آلاف من الأقنعة القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام بالإضافة إلى الأقنعة الطبيّة المعروفة باسم N95 والمعتمدة من قبل الجسم الطبي.

في الساحل الغربي الأميركي، أعلنت شركة Los Angeles Apparel المصنّعة للملابس عن تحويل مشغلها الذي تبلغ مساحته 150 ألف قدم مربّع إلى مصنع لإنتاج 300 ألف قناع و50 ألف بدلة طبيّة أسبوعياً تُقدّم لأي جهة حكومية في العالم تحتاجها.

في إسبانيا، أعلنت شركة Inditex المالكة لمتاجر Zara، وMassimo Dutti، وBershka، وStradivirus أنها تعمل على تحويل مصانعها لإنتاج الألبسة الطبيّة.

كذلك أعلنت شركة H&M السويديّة العملاقة عن سعيها لتحويل مصانعها إلى إنتاج المستلزمات الطبية في ظل انخفاض انتاج وبيع الملابس الجاهزة بسبب أزمة انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي.

المصمم طوني ورد في مشغله مع فريق عمله المصمم طوني ورد في مشغله مع فريق عمله

في لبنان، أعلنت دار Tony Ward عن إطلاقها مبادرة لتصنيع أغطية أسرّة خاصة بالمستشفيات في مشاغلها على أن يتم توزيعها على كافة المستشفيات اللبنانية التي تكون بحاجة إليها.

ومن المنتظر أن تزداد مشاركة العديد من دور الأزياء العالمية ومتاجر الأزياء الواسعة الانتشار حول العالم في تصنيع مستلزمات الوقاية التي يحتاجها الجسم الطبي والتمريضي لمحاربة انتشار وباء كورونا.

وعاصمة الموضة الفرنسية أيضا..

فيما قالت مجموعة كيرنج الشريك الفرنسي لاثنين من بيوت الأزياء العالمية هما سان لوران وبالنسياجا إنهما سيشرعان في إعداد كمامات للوجه للتغلب على أي نقص خلال الأزمة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ، بحسب الوكالة الفرنسية (أ ف ب).

وأدى تضاؤل مخزون أدوات الحماية في أنحاء فرنسا إلى حالة من الغضب بين الأطباء ودفعت الشرطة إلى التهديد بالتوقف عن عملها وهي نفس الشكاوى التي تكررت في إسبانيا وإيطاليا.

وقالت شركة كيرنج‭‭‭ ‬‬‬ومقرها باريس والتي تمتلك أيضا ماركة جوتشي الإيطالية إن سان لوران وبالنسياجا ستشرعان في تصنيع الكمامات في مصانعها بمجرد الحصول على الموافقة الرسمية‭‭‭ ‬‬‬للاجراءات والمواد الخاصة بالتصنيع.

وقالت كيرنج إنها ستقدم أيضا لقطاع الصحة الفرنسي ثلاثة ملايين كمامة طبية تعتزم شراءها واستيرادها من الصين وأشارت إلى أن جوتشي ستنتج وتقدم أيضا على سبيل التبرع 1.1 مليون كمامة و 55 ألف سترة طبية لإيطاليا.