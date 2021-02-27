دور التكنولوجيا في رحلة تعافي قطاع السفر والضيافة

دبي – تتابع المؤسسات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الاتجاهات العالمية والمؤشرات المبكرة لمعرفة طبيعة وحجم التعافي من التحديات والاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد 19، إضافة إلى الشكل الذي يمكن أن يستقر عليه هذا التعافي. وبكل تأكيد ستتغير طبيعة السفر والضيافة مستقبلا وسيعني هذا التغيير أن المؤسسات في هذا القطاع ستحتاج إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة للعملاء، وبالتالي إجراء تغييرات في هيكلها التنظيمي كما ستحتاج أيضا إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة بسرعة للتغييرات.

وستؤثر العديد من العوامل الخارجية بشكل كبير على التغييرات في سلوكيات المستهلكين في قطاع السفر والضيافة، وسيكون للتكنولوجيا دور حاسم لتلعبه في إحداث تحولات إيجابية في تجارب المستهلكين من خلال المساهمة في الارتقاء بكفاءة عمليات الشركات وزيادة ثقة العملاء. وهناك بعض الاتجاهات التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في قطاع السفر والضيافة خلال المراحل المقبلة:

ربما تصبح تجارب المستهلكين الجديدة التي تستند إلى الإجراءات والضوابط البيومترية الأكثر انتشارا خلال الفترة القادمة، حيث تصبح خدمات الصوت والفيديو التي تساعد في توفير تجارب خالية من الاحتكاك المباشر أو التلامس الأكثر استخداما، وسيتم الاعتماد على خدمات الصوت وتقنيات التعرف على الصور لتبادل المعلومات واتمام الإجراءات المطلوبة وأتمتة العمليات. على سبيل المثال، طورت شركة Elenium، التي تستند عملياتها إلى سحابة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، أكشاكا لتسجيل الوصول وإجراء الفحص الصحي بدون تلامس في المطارات مستفيدة من العديد من خدمات AWS بما في ذلك تقنيات تحديد الصور والفيديو. ونتوقع أن تكتسب مثل هذه الحلول والتدابير اهتماما متزايدا عبر قطاعي السفر والضيافة وغيرهما.

وخلال الآونة الأخيرة، تطورت نماذج الأعمال الجديدة بشكل سريع، حيث أنشأت المطاعم والمؤسسات نماذج جديدة لتسليم الزبائن الوجبات التي يطلبونها أو توصيلها لهم إلى منازلهم. ويمكن أن تساعد الحلول السحابية المرنة التي تتميز بقابليتها للتطوير وانخفاض تكاليفها التطبيقات ونماذج الأعمال هذه من النمو بشكل سريع وتعزيز الطلب على الخدمة. على سبيل المثال، عملت شركة LRS، التي تستند عملياتها إلى سحابة (AWS) والمعروفة بتطويرها لأجهزة النداء اللاسلكي في المطاعم ، على مساعدة المطاعم في تطوير خدمة التوصيل والاستلام على جانب الطريق.