دور ربع النهائي لدوري الدرجة الثالثة ينطلق الجمعة

عمان – الغد – يشهد الدور ربع النهائي من دوري الدرجة الثالثة عند الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة مواجهة شباب الحسين ومرج الحمام على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلتقي دوقرة وكفرنجة عند الساعة الخامسة عصر السبت على ملعب السرحان، ويواجه دير أبي سعيد نظيره أبو علندا عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يلتقي عجلون مع وادي الريان على ملعب الأمير هاشم.

وتأهلت فرق: شباب الحسين، مرج الحمام، دوقرة، كفرنجة، دير أبي سعيد، أبو علندا، عجلون، وادي الريان، إلى الدور ربع النهائي من البطولة، حيث تصعد الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وكانت قد أختتمت مساء أمس السبت ، منافسات دور الـ 16 من دوري الدرجة الثالثة لموسم 2022.

وشهدت نتائج دور الـ 16 فوز أبو علندا على الجبيهة 1-0، وتغلب عجلون على حريما بالركلات الترجيحية 6-5 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، فيما عبر وادي الريان نظيره أدر بالركلات الترجيحية 4-3 بعد التعادل في المباراة بدون أهداف.

وفاز دوقرة على الطالبية 4-1، وتغلب كفرنجة على نشامى الأردن بالركلات الترجيحية 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، وبذات النتيجة انتهى الوقت الأصلي لمواجهة الزعتري ومرج الحمام، ليعبر الأخير إلى الدور ربع النهائي بالركلات الترجيحية 4-2.

وتغلب دير أبي سعيد على مؤاب بهدف نظيف، فيما فاز شباب الحسين على خيرات الشمال بالركلات الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.