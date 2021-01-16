دولة خليجية تعلن تأخر تسليم شحنة لقاح فايزر.. من هي؟

دبي- أدى إعلان فايزر إنها ستؤخر شحنات اللقاح في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة بسبب أشغال تجري في مصنعها الرئيسي في بلجيكا إلى تخوف بين العديد من الدول حول قدرتها على الحفاظ على جدولها للقاحات.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، السبت، إن شحنة شهر يناير من لقاح فايزر/بايونتك لن تصل في الوقت المحدد، لكن ذلك لن يؤثر هذا الشيء على الجرعات الثانية للأشخاص الذين تلقوا التطعيم من هذا اللقاح.

تمتلك البحرين الجزيرة الصغيرة في الخليج العربي ثالث أعلى معدل تطعيم للفرد في العالم حتى الآن، وفقا لموقع “Our World in Data” الذي يديره برنامج أبحاث بجامعة أكسفورد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “التأخير (…) لن يؤثر على تلقي المواطنين والمقيمين للجرعة الثانية من اللقاح خلال الفترة المقبلة حسب المواعيد المجدولة الحالية وتوافر الكمية المطلوبة لهم”.

وتقدم البحرين لقاح فايزر/ بايونتك، إضافة إلى لقاح سينوفارم الصيني، حيث تعطي السلطات الصحية الخيار للمواطنين للحصول على أي من اللقاحين.

واشترت دول الخليج الأخرى بما في ذلك السعودية وقطر وعمان وإمارة دبي لقاحات شركة فايزر.

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تعرض طرح لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عالميا لضربة كبيرة، الجمعة، عندما قالت شركة فايزر إنها ستؤخر شحنات اللقاح في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة بسبب أشغال تجري في مصنعها الرئيسي في بلجيكا.

وقالت فايزر إن التعديلات في مصنع بورز ببلجيكا ضرورية من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية بدءا من منتصف فبراير للقاح الذي طورته مع بايونتيك الألمانية.

ووعدت المجموعة الأميركية بأنه ستكون هناك “زيادة كبيرة” في عمليات التسليم في أواخر فبراير ومارس.

وبدأت دول عدة في حملات التطعيم بلقاح فايزر، منها إسرائيل، الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو اللقاح الأول المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية والمضاد لفيروس كورونا المستجد.-(الحرة)