“دولفين مارين” تتوسع في جيبوتي رغم تحديات الجائحة

دبي- افتتحت مجموعة “دولفين مارين”؛ الشركة الرائدة في مجال معدات وخدمات السلامة البحرية، مركزها الجديد في جمهورية جيبوتي بعد النجاح الكبير الذي حققته في أسواق كل من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. تم تحقيق هذا الإنجاز الرائد رغم التحديات المصاحبة لجائحة “كورونا”، التي أثرت على القطاع البحري على مستوى العالم وأسهمت في حدوث تباطؤ اقتصادي في الفترة الماضية.

يقدم المركز الجديد في جيبوتي، الذي يعد محطة خدمات شاملة، مجموعة متكاملة من خدمات السلامة تشمل فحص أجهزة الإنقاذ، وتزويد المعدات الخاصة بالسلامة، وأنظمة مكافحة الحرائق في السفن والقوارب من كبرى العلامات التجارية، فضلاً عن تقديم خدمات الإصلاح والصيانة، واستبدال الأجزاء التالفة. ومن ناحية أخرى، يقدم المركز الجديد خدمات إضافية؛ تشمل توفير أجهزة الإنعاش، وأنظمة الأكسجين الطبي، وفحص أنظمة مكافحة الحرائق بالرغوة، والعديد من الخدمات المتميزة التي تعزز من مكانة الشركة الريادية في القطاع.

أكدت “دولفين مارين” خلال مسيرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال معدات وخدمات السلامة البحرية، أهمية عمليات إصلاح وصيانة القوارب؛ حيث تضع أمن وسلامة عملائها على رأس أولوياتها. وساعدت الخدمات الرائدة والمتميزة التي توفرها على حصولها على عقود كبرى مع أهم الشركات العاملة في القطاع. ومع افتتاح أحدث مراكزها، تأمل الشركة في تعزيز مكانتها العالمية عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لجمهورية جيبوتي وسط أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاماً على مستوى العالم، الذي يربط بين أوروبا، والشرق الأقصى، والقرن الإفريقي، والخليج العربي.

وتعقيباً على هذه الخطوة المهمة، قال المهندس حسين الباجوري، المدير التنفيذي لمجموعة “دولفين مارين”: “لدى الشركة تاريخ حافل بالإنجازات في مجال السلامة البحرية، إذ لا نتهاون إطلاقاً بما يتعلق بجوانب الأمان والسلامة، وخصصنا استثمارات كبرى لتوفير أفضل الخدمات المتميزة في مجال فحص أجهزة الإنقاذ، ومعدات السلامة، ومكافحة الحرائق الموجودة على متن السفن والقوارب”.

تتضمن خدمات أجهزة ومعدات الإنقاذ (LSA) التي توفرها “دولفين مارين”: فحص قوارب النجاة، وقوارب الإنقاذ، والرافعات وأذرعها، وبدلات الغطس، ومعدات الإنقاذ، وسترات النجاة، وأنظمة الأكسجين الطبي. أما فيما يتعلق بمعدات السلامة، فيجري فريق الخبراء في الشركة أعمال الصيانة والإصلاح لأجهزة التنفس (SCBA)، وأجهزة التنفس في حالات الطوارئ (EEBD)، وأسطوانات غاز التنفس، وملابس رجال الإطفاء، إضافة إلى اختبار جودة الهواء من خلال تحليل ضواغط غاز التنفس. كما تقدم الشركة خدمات فحص وتنفيذ أعمال صيانة معدات الإطفاء بغاز ثاني أكسيد الكربون عبر اختبار أنظمة الضغط المرتفع وأنظمة الضغط المنخفض، وفحص أنظمة المطابخ، وأنظمة إخماد الحرائق بالمواد الكيميائية الرطبة، وأنظمة إطفاء خزانات الطلاء، وأنظمة الرغوة، وغير ذلك من الخدمات.