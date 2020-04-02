“دولي التايكواندو” يؤجل التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد

خالد المنيزل

عمان – قرر الاتحاد الدولي للتايكواندو تأجيل موعد إقامة تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، الى نهاية العام الحالي، بانتظار تحديد الموعد الجديد والمتوقع خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وقررالاتحاد الدولي تاجيل كافة نشاطاته التي كانت مبرمجة قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل الى اشعار آخر، بانتظار اعادة جدولتها، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي انتشر في كافة بلدان العالم.

وكانت التصفيات الآسيوية للتايكواندو مقررة في الأردن نهاية حزيران (يونيو) المقبل، وتلقى اتحاد اللعبة بيانا رسميا من الاتحاد الدولي يطلب فية التنسيق بشأن الموعد الجديد للتصفيات.

وذكر الناطق الاعلامي للاتحاد فيصل العبداللات ان الاتحاد الدولي قرر تأجيل جميع جولات بطولة الجائزة الكبرى (جراند بري)، والتي كانت مقررة أن تقام قبل أيار (مايو) المقبل، فيما سيتم النظر في الجولات المتبقية، وأضاف بأن الاتحاد الدولي أبقى على موعد الجولة الأخيرة من الجائزة والمقررة إقامتها في المكسيك خلال الفترة من 28-29 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

كما تقرر الإبقاء على موعد بطولة العالم للشباب المزمع إقامتها في صوفيا خلال الفترة من 14-18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما قرر تأجيل بطولة العالم للكبار التي كانت مقررة في الصين خلال شهر أيار (مايو) من العام المقبل إلى إشعار آخر.

موعد مناسب

وأكد فيصل العبداللات ان الاتحاد الأردني جاهز لاستضافة التصفيات في الموعد الجديد، متمنياً ان تشهد المنافسات تأهل لاعبين أردنيين إلى أولمبياد طوكيو، وبين ان التأجيل يصب في مصلحة اللاعبين الأردنيين، خاصة اللاعب أحمد أبو غوش، الذي يتعافى بشكل سريع، وبدأ يتدرب مع الفريق بشكل جماعي، وهذا التأجيل يمنح الجهاز الفني والتدريبي فرصة كافة لعدم الإستعجال في تدريبات أبو غوش، ومن المنتظر ان يضع الجهاز الفني برنامج جديد لكافة المنتخب وبرنامج خاص للاعب ابو غوش.

من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب ان التأجيل الجديد للتصفيات، يتطلب اعادة جدولة البرنامج التدريبي بما يصب في مصلحة اللاعبين، وخاصة اللاعب أحمد أبو غوش، الذي لدية فرصة ذهبية للوصول الى مستواه المعهود، والمشاركة في أكثر من بطولة دولية مقبلة، ومن ثم المنافسة بقوة على احدى البطاقات الآسيوية الى جانب بقية اللاعبين واللاعبات.

يشار إلى أن تصفيات آسيا لأولمبياد طوكيو التي كانت مقررة شهر نيسان (أبريل) الحالي في عمان، تم تأجيلها إلى شهرتموز (يوليو) المقبل بسبب تداعيات الفيروس المستجد.

ويشارك في التصفيات 120 لاعباً ولاعبة، بمعدل 16 لاعباً ولاعبة في كل وزن من الأوزان الرسمية، ويتأهل من خلال تصفيات قارة آسيا 16 لاعباً ولاعبة في ثمانية أوزان مناصفة بين الجنسين، حيث سيتأهل أول وثاني كل وزن للأولمبياد مباشرة وسيتم انتقاء لاعبين ولاعبتين من المنتخب بدقة للمشاركة في التصفيات من قبل المستشار الفني للاتحاد علي الأسمر، والجهاز الفني والتدريبي بقيادة المدير الفني علي العساف ومساعدة نبيل طلال.

الى ذلك، يواصل المنتخب الوطني للتايكواندو تدريباته خلال المعسكر التدريبي المقام حاليا في مدينة سامارا الروسية، ضمن تحضيراته للتصفيات وللاستحقاقات المقبلة وابرزها بطولة العالم وبطولات الجائزة الكبرى، ويشارك فيه لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني وهم: أحمد ابو غوش، زيد مصطفى، زيد الحلواني، صالح الشرباتي، حمزه قطان، أنس الصادق، جوليانا الصادق، نتالي الحميدي.

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