“دولي” التايكواندو يكشف برنامج منافسات المنتخب الوطني في بطولة العالم

أيمن وجيه الخطيب

عمان- ينتظر المنتخب الوطني للتايكواندو برنامجا حافلا في العاصمة الأذرية باكاو استعدادا للمشاركة في بطولة العالم الـ 26 (عيار 14) نجمة.

ويبدأ برنامج المنتخب الوطني يوم 16 الشهر الحالي بالوصول إلى أذربيجان لخوض معسكر تدريبي مغلق يمتد حتى يوم 29 من نفس الشهر موعد انطلاق بطولة العالم.

ووفقا لتعليمات بطولة العالم التي أعلن عنها الاتحاد الدولي تم تحديد الفترة من 24 -28 الشهر الحالي موعدا لوصول منتخبات الدول المشاركة في البطولة وإجراء عملية التسجيل ومن ثم بدء التدريبات اعتبارا من يوم 25 الحالي.

وسيعقد اجتماع المدربين والحكام وسيتم سحب قرعة البطولة يوم 27 الحالي، والاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد الدولي للتايكواندو.

وسيعقد المجلس العالمي للتايكواندو يوم 28 من الشهر ذاته اجتماعا له إلى جانب اجتماع الهيئة العامة للاتحاد الدولي، وستنطلق منافسات البطولة يوم 29 الحالي.

ويلعب في اليوم الأول للبطولة جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، والذي تستمر فيه التصفيات لليوم الثاني، كما يلعب في ذات اليوم زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، ويلعب يوم 30 الحالي، محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم) ويلعب يوم 3 حزيران (يونيو) أنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، وتستمر منافسات هذا الوزن حتى اليوم الأخير من البطولة، ويلعب يوم 30 من الشهر نفسه صالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، وتستمر منافسات هذا الوزن حتى 31 الحالي، ويظهر يوم الأول من الشهر المقبل لؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم) وتستمر منافسات هذا الوزن حتى يوم 2 من ذات الشهر من البطولة، كما يظهر يوم الأول من نفس الشهر زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم)، ويظهر الوجه الجديد يزن يوسف (وزن تحت 74كغم) يوم 2 حزيران (يونيو).

وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ :”الغد”: “ينتظرنا عمل كبير، في العاصمة الأذرية باكاو، والآن يخضع المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي مع منتخبات المغرب وبلغاريا والتشيك، وسنغادر إلى باكو بوقت مبكر للتأقلم مع الأجواء المناخية وطبيعة البلد، وسيخضع المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي قبل انطلاق البطولة، ويطمح اللاعبون واللاعبات إلى تحقيق نتائج مميزة، لتحقيق إنجاز جديد في بطولة العالم عيار (14 نجمة) وهي واحد من أقوى البطولات، تجتمع فيها كافة المدارس العالمية للتايكواندو من كافة القارات، كما أن أساليب اللاعبين تختلف في هذه البطولة، ويصعب التكهن بأساليب اللاعب عن الخصوم.

على صعيد آخر تختتم اليوم دورة الفاحصين الدوليين للسيمينرز، والتي تقام في عمان بتنظيم من اتحاد التايكواندو وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيكيوان وبمشاركة 110 مشاركين من دول: أميركا وأستراليا والفلبين وكوريا الجنوبية ومصر والعراق والمغرب وعُمان وفلسطين والسعودية وسورية والأردن.