بلال الغلاييني

عمان – تبدأ في العاصمة عمان اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم غد “الجمعة” اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة ، والتي تشهد مشاركة واسعة من دول (قطر والعراق والسعودية فلسطين والإمارات والبحرين وسورية وسلطنة عمان ولبنان والكويت الى جانب الأردن).

وحسب رئيس الاتحاد م. فواز الشرابي فإن العديد من المواضيع سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ابرزها اجراء التعديلات على النظام الداخلي للاتحاد، ومناقشة التقارير المالية والإدارية، الى جانب مناقشة برامج الاتحاد في المرحلة المقبلة، والتي تشهد اقامة الكثير من البطولات الرياضية والأنشطة الأخرى التي تهدف الى رفع المستوى الفني في دول المنطقة.

واكد الأمين العام للاتحاد اسامه الأسمر أن الأمانة العامة اتخذت الترتيبات كافة لاستضافة هذا الاجتماع، الى جانب استضافة اجتماع مجلس ادارة الاتحاد، معربا عن أمله أن تحقق هذه الاجتماعات النجاحات المطلوبة وتعزز تطلعات الاتحاد في تطوير اللعبة من الجوانب الفنية والإدارية كافة.

من ناحية أخرى وصل الى عمان أمس نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطاولة القطري خليل المهندي، وذلك لعقد اجتماع مع نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا ورئيس اتحاد غرب آسيا م. فواز الشرابي، وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الدولي وغرب آسيا في المرحلة المقبلة التي ينتظر أن تشهد المزيد من النشاطات المشتركة، اضافة الى البطولات والنشاطات التي يقيمها اتحاد غرب آسيا.

وينتظر أن يوقع المهندي والشرابي اتفاقية تعاون تهدف الى رفع تطوير اللعبة ورفعها مستواها في منطقة غرب آسيا.

وقال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا رئيس اتحاد غرب آسيا الشرابي، أن زيارة نائب رئيس الاتحاد الدولي الى الأردن له دلالات كبيرة وتؤكد على الاتحاد الدولي على دعم وتطوير اللعبة في المنطقة، في الوقت الذي اشاد فيه بالدور الكبير الذي يلعبه المهندي في دعم اللعبة ليس فقط في منطقة غرب آسيا وانما على مستوى الوطن العربي نظرا للمكانة الكبيرة التي يحتلها ودوره البارز والمؤثر في تنشيط اللعبة.

ويشغل المهندي اضافة الى نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئاسة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، الى جانب رئاسته للاتحاد القطري، وفي عهده حققت كرة الطاولة القطرية انجازات كبيرة ولعل ابرزها المشاركات الكبيرة في البطولات الدولية وبطولات العالم، وتحقيق اللاعبين للنتائج اللافتة، اضافة الى استضالفة العاصمة القطرية الدوحة لكبرى بطولات العالم، والتي تقام سنويا بمشاركة ابطال العالم.

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