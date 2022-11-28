دولي الطاولة” يصل عمان لإنجاز ترتيبات اجتماعات الجمعية العمومية

عمان – الغد – بدأ وفد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة بالوصول إلى العاصمة عمان، وذلك لإنجاز كافة الترتيبات المتعلقة بعقد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، التي تبدأ مطلع شهر كانون الأول (ديسبمر) المقبل.

و كثف الاتحاد الأردني خلال اليومين الماضيين، اجتماعاته التنسيقية مع الاتحاد الدولي، والتي تركزت على الاطلاع على كافة التحضيرات الخاصة بالاجتماعات، ومواعيد وصول وفود الدول المشاركة.

وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي في تصريح صحفي أن الاتحاد الاردني يعمل مع الاتحاد الدولي على انجاز كافة المواضيع المتعلقة بالاجتماعات، خصوصا بعد أن تم اختيار المكان الذي سيستضيف الاجتماع الرئيسي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والاطلاع ايضا على مقار إقامة الوفود المشاركة، مثلما تم اختيار القاعات الأخرى التي ستستضيف الاجتماعات الخاصة بالاتحادات الأوروبية والآسيوية والعربية التي تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي”.

وأشار الزعبي إلى أن رئيسة الاتحاد الدولي بيترا سور لينغ سوف تصل إلى عمان خلال اليومين المقبلين، وأن الاتحاد وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية الأردنية اتخذ كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الأردن وإعداد البرامج الخاصة بهم، لافتا إلى أهمية استصافة مثل هذه النشاطات في الأردن في الفترة الحالية، التي تشهد تطورا كبيرا في مجال لعبة كرة الطاولة، وأن الاتحاد يسعى لاستثمار هذه الاجتماعات والنشاطات لتحقيق مزيدا من المكاسب لكرة الطاولة الأردنية.