“دولي الطاولة” يلغي بطولاته الكبرى ويؤجل التصفيات الأولمبية

بلال الغلاييني

عمان – اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة جملة من القرارات المهمة المتعلقة بنشاطاته التي تقام خلال المرحلة المقبلة، وتأثير فيروس كورونا عليها، وما سببه من بعثرة غير مسبوقة لأجندته، بسبب الانتشار السريع لهذا الوباء الذي شمل أغلب دول العالم.

وفي الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي عبر تقنية (الفيديو)، تقرر الغاء البطولات الدولية التي كان من المقرر أن تقام خلال شهر آذار (مارس) الحالي، الى جانب الغاء البطولات الكبيرة التي أعلن عنها في وقت سابق، والتي تقام خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، حيث أن هذه البطولات الثلاث تعد من أهم البطولات التي تقام في العام كونها تأتي ضمن جولات المحترفين لفئة البلاتينيوم.

وناقش رئيس واعضاء المكتب التنفيذي مستقبل اللعبة في المرحلة المقبلة ومصير نشاطات وبطولات الاتحاد الدولي، خصوصا في ظل هذه الأزمة وتداعيات فيروس كورونا في تهديد أغلب البطولات التي ستقام العام الحالي، ومن أبرزها بطولة العالم التي كان من المقرر أن تقام في كوريا الجنوبية منتصف شهر آذار (مارس) الحالي، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي عن تأجيلها لتقام خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل، بيد أن هذا الموعد سيطرأ التغيير عليه في ظل بقاء الأزمة وتأثيرها على ابتعاد دول العالم عن اللعبة، حيث ابدى المكتب التنفيذي رغبته في اقامة البطولة مطلع شهر أيلول (سبتمبر) المقبل ما لم يطرأ تغييرات عليه.

يذكر أن اتحاد اللعبة الأردني قرر المشاركة في هذه البطولة، والتي اعتاد على المشاركة فيها سنويا سواء في فئتي الرجال أو السيدات.

وقرر الاتحاد الدولي ايضا الغاء التصفيات الأولمبية للقارة الآسيوية التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة التايلاندية بانكوك، بالإضافة للتصفيات التي كان مقررا إقامتها في روسيا للقارة الأوروبية.

وكان اتحاد غرب آسيا، قد أقام التصفيات الأولمبية لدول المنطقة في العاصمة عمان، وشهدت تأهل اللاعب السعودي علي الخضراوي عن فئة الرجال، وتأهل اللاعبة السورية هند ظاظا عن فئة السيدات.