“دولي اليد” يشيد ببرامج وخطط الاتحاد الأردني

عمان – الغد – أشاد الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الإلكتروني، ببرامج وخطط الاتحاد الأردني لتطوير اللعبة وزيادة رقعة انتشارها، وأبرز الموقع في تقرير مفصل دور الاتحاد الأردني في الاهتمام بالفئات العمرية وعلى رأسها مدارس الواعدين، والتي بدأ بتطبيقها قبل عامين، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتأهيل المدربين، ومدرسي التربية الرياضية في المدارس من اجل التعامل مع هذه الفئة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لتطوير اللعبة في الأردن.

وأكد الاتحاد الدولي على أنه سيدعم هذا المشروع بشكل مستمر من خلال الخبراء والمحاضرين، وتزويد تلك المدارس بالكرات والمعدات التدريبية التي تناسب هذه الفئة العمرية.

وأبرز التقرير تصريحات رئيس الاتحاد الأردني الدكتور تيسير منسي، والتي أكد فيها على أهمية التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة من اجل تطوير كرة اليد الأردنية، وبيّن المنسي ان الاتحاد استطاع من خلال مشروع الواعدين ان يضاعف أعداد اللاعبين واللاعبات ثلاث مرات خلال سنتين فقط من عمر الاتحاد، حيث ان استمرارية هذا المشروع وديمومته تأتي من التعاون بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب إضافة للوكالة الألمانية للإنماء واللجنة الأولمبية الأردنية.

وأكد المنسي بأنه اصبح لدينا الآن أكثر من 150 مدربا و مدرسا مؤهلا لتدريب الأطفال الصغار في المدارس المختلفة ومراكز الواعدين تحت مظلة أندية كرة اليد، وهذا العدد من المدربين المؤهلين سيكون له انعكاسات مستقبلية إيجابية على زيادة انتشار اللعبة وتطورها خلال السنوات العشر القادمة.